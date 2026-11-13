Scossone al Comune di Trapani: Tranchida cambia i vertici del Servizio Idrico

Cambio di assetto nella gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Trapani. Il sindaco Giacomo Tranchida ha deciso di intervenire direttamente sul settore, revocando la delega all’assessore Giuseppe Pellegrino e disponendo il trasferimento delle competenze tecniche precedentemente assegnate al funzionario comunale Gaspare Zimmardi. Il provvedimento modifica la catena delle responsabilità politiche e amministrative in uno dei settori più delicati per la città, alle prese da mesi con una situazione idrica complessa, tra problemi alla rete, contaminazione dell’acqua e limitazioni che continuano a interessare diverse utenze.

Le nuove competenze all’ingegnere Amenta

La riorganizzazione riguarda sia il livello politico sia quello tecnico. In una comunicazione indirizzata al segretario generale del Comune, Tranchida ha chiesto infatti la revoca delle funzioni precedentemente attribuite a Zimmardi in relazione al Servizio Idrico Integrato e alla Protezione civile. Per entrambe le materie, il sindaco ha indicato come riferimento il dirigente comunale, l’ingegnere Orazio Amenta, al quale vengono ricondotte le relative competenze.

La crisi idrica al centro della decisione

La scelta arriva in una fase particolarmente delicata per Trapani. L’emergenza legata alla contaminazione della rete idrica, le restrizioni ancora in vigore per alcune utenze e le difficoltà nell’approvvigionamento continuano a rappresentare una delle principali questioni per l’amministrazione comunale. Con questo intervento, il primo cittadino ridisegna dunque l’organizzazione del settore, modificando gli incarichi e ridefinendo i riferimenti politici e tecnici della gestione. Resta da capire quali effetti produrrà il nuovo assetto sul funzionamento del servizio e se il riordino delle competenze consentirà di imprimere un’accelerazione agli interventi necessari per superare le criticità. La questione dell’acqua rimane, intanto, una delle emergenze più rilevanti per la città e per i suoi cittadini.