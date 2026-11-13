Mazara, la Giunta approva il piano triennale opere pubbliche: oltre 50 milioni per il 2027

Dal collettore fognario al Waterfront, dal ponte ciclopedonale e gli interventi contro l’erosione costiera

Un programma di interventi che supera i 50 milioni di euro, con opere che interessano infrastrutture, depurazione, mobilità, riqualificazione urbana e difesa del territorio. La Giunta di Mazara del Vallo ha approvato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029, che comprende nell’elenco annuale del 2027 una serie di progetti destinati a incidere su diversi settori della città. Il provvedimento dovrà adesso passare all’esame del Consiglio comunale, insieme al Dup e al Bilancio di previsione 2027-2029. L’inserimento delle opere nell’elenco annuale non significa, tuttavia, che tutte dispongano già delle risorse necessarie: per diversi interventi il documento indica ancora la dicitura “in attesa di finanziamento”.

Depurazione, due opere per Bocca Arena

L’intervento economicamente più rilevante è la ristrutturazione del collettore delle acque nere da Mazara centro al depuratore di Bocca Arena, per un importo di 16,8 milioni di euro. L’opera fa capo al Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane. È attualmente in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Sempre nell’ambito della depurazione è inserito il progetto esecutivo di completamento dell’impianto di depurazione dei reflui civili di contrada Bocca Arena, per 3 milioni, con fondi del Commissario straordinario per la depurazione.

Waterfront, ponte ciclopedonale e nuovi collegamenti

Tra gli interventi di riqualificazione urbana ecco il progetto del Waterfront lungo la riva est del fiume Mazaro, per un importo di 3,6 milioni, inserito nell’ambito della Fua, l’Area urbana funzionale della Sicilia occidentale, ma ancora in attesa di finanziamento. Nello stesso ambito è previsto il ponte ciclopedonale sul fiume Mazaro, con un investimento di 2,2 milioni di euro, anch’esso indicato come in attesa di finanziamento. L’opera completerebbe la pista ciclabile cittadina e consentirebbe un collegamento pedonale e ciclabile tra le due sponde del fiume.

Difesa della costa, oltre 8 milioni di interventi

Sempre nell’elenco annuale trovano spazio un Hub di interscambio con aree per autobus e ristoro nella zona del lungomare Fata Morgana-Porto Nuovo, per circa 2,98 milioni di euro, e la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle vie Costiera, Schumann e Liszt e lungo la strada di collegamento tra Mazara 2 e Borgata Costiera, per un milione di euro. Una parte significativa della programmazione riguarda la protezione della costa. Previsti interventi sul lungomare Fata Morgana per 1,89 milioni di euro e sul lungomare G. Hopps e San Vito, con un primo stralcio da 1,44 milioni e un secondo da 489mila euro. A questi si aggiungono due interventi da 2,5 milioni ciascuno per la messa in sicurezza, l’aumento della resilienza rispetto al rischio idrogeologico e all’erosione costiera, nelle aree di Fata Morgana e di Hopps-San Vito.

Piazze, centri sociali e alloggi: gli altri progetti

Tra gli altri progetti figurano la riqualificazione urbanistica di piazza Massimo D’Azeglio, (466mila euro), la rigenerazione urbana dell’area tra il fiume Mazaro e la Casbah, finanziata attraverso il Pon Metro Plus (1,9 milioni), il recupero del complesso Filippo Corridoni per la realizzazione di un centro educativo e ludico destinato ai giovani, (1,45 milioni), e la realizzazione di alloggi sociali nell’immobile confiscato di via Lorenzo il Magnifico, per circa 2,39 milioni. Sono inoltre previsti interventi per un centro diurno socioassistenziale in via Cambogia, la manutenzione degli impianti semaforici (che si attende da diverso tempo, ndr), il rifugio sanitario, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la manutenzione delle vasche di accumulo dei pozzi idrici e la realizzazione di parchi urbani.