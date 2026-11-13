Aglio Rosso di Nubia, approvato il disciplinare di produzione in vista dell’IGP

Importante traguardo per l’Aglio Rosso di Nubia, una delle eccellenze agroalimentari del territorio trapanese. È stato approvato il disciplinare di produzione, passaggio fondamentale nel percorso che potrà portare al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Il provvedimento rappresenta un risultato significativo per i produttori e per l’intera comunità di Nubia, custode di una tradizione agricola profondamente radicata nella storia locale. Il disciplinare definisce le caratteristiche del prodotto e le regole che dovranno essere rispettate per garantirne origine, qualità e autenticità. L’Aglio Rosso di Nubia, conosciuto per il colore intenso, il profumo caratteristico e l’elevato contenuto di allicina, rappresenta un simbolo dell’identità agricola siciliana. Il riconoscimento IGP potrà rafforzarne la tutela dalle imitazioni, valorizzarne la commercializzazione e aprire nuove opportunità sui mercati nazionali e internazionali. Un risultato che premia il lavoro dei produttori e la storia di un territorio che ha saputo conservare una tradizione agricola preziosa.

Queste le parole del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci sulla richiesta di riconoscimento IGP: “L’Aglio rosso di Nubia merita il marchio IGP che viene assegnato dall’Unione Europea. Con la riunione di pubblico accertamento, che si è svolta ieri nell’aula del Consiglio Provinciale, la richiesta fa un passo avanti fondamentale. Ma l’Aglio rosso di Nubia è già un marchio d’identità di un territorio che sa produrre sulle fondamenta della tradizione, della sua storia agricola, e si proietta sui mercati e nella sfida della concorrenza, con una tipicità qualificata e di qualità. Si tratta anche di un marchio di perseveranza, d’impegno nella tutela e nella valorizzazione di una coltura che ha attraversato il tempo, e i tempi, senza tentare scorciatoie e soprattutto sviluppando un rapporto sinergico con il suo territorio. Ed è il territorio, con il Consorzio di Tutela e Valorizzazione, motore dell’iniziativa, con il Libero Consorzio Comunale e con gli enti e rappresentanti di settore, che pone il riconoscimento IGP, indicazione geografica protetta, come fase importante ma non conclusiva”.

Quinci continua: “La procedura tecnica e amministrativa seguirà il suo percorso nazionale ed europeo, tuttavia è facile essere fiduciosi, perché la documentazione e la proposta di disciplinare sono stati definiti con attenzione e dopo i necessari e ulteriori approfondimenti. Il riconoscimento IGP è in linea con il lavoro che stiamo svolgendo al Libero Consorzio. Va infatti considerato come un nuovo elemento di forza nella strategia di rilancio della nostra agricoltura. Il Tavolo permanente, istituito in collaborazione con i Comuni le organizzazioni di categoria e gli stakeholders, si sta occupando delle emergenze e delle condizioni critiche dell’intero comparto ed è pronto a predisporre un pacchetto di proposte-richieste da presentare al Governo regionale e al Parlamento siciliano per intervenire d’urgenza su temi che rimandano alla sopravvivenza della filiera agricola. Ma l’obiettivo di medio e lungo periodo del Tavolo è di coordinare idee, che diventeranno progetti e che troveranno le risorse finanziarie per dare all’agricoltura trapanese una dimensione sistemica. Dunque, un tassello del Piano Strategico provinciale”.

Per Quinci per raggiungere quest’obiettivo dovranno esserci unità d’intenti e non particolarismi, spirito unitario e non rivendicazioni di categoria isolate dal contesto generale: “E soprattutto dovrà esserci la capacità di fare sintesi, perché con la sintesi sarà tutta la filiera a beneficiarne. Il riconoscimento IGP dell’Aglio di Nubia è una garanzia e va nella giusta direzione per delineare e condividere un processo di crescita duraturo. La responsabilità del cambiamento è di tutti, nessuno escluso”.