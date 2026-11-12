Eventi in Provincia di Trapani, libri, musica e cultura

Un fine settimana ricco di appuntamenti culturali in provincia di Trapani, tra presentazioni di libri, incontri con gli autori, concerti, percorsi artistici e iniziative di sensibilizzazione. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, diversi Comuni del territorio ospiteranno eventi dedicati alla letteratura, alla musica e alla conoscenza. Si comincia venerdì 13 novembre alle 18 al castello Grifeo di Partanna, con il primo appuntamento della rassegna “Narrazioni al castello”. Ospite sarà la giornalista e scrittrice marsalese Chiara Putaggio, che presenterà il libro “A strega du mare”, edito da Mohicani. A dialogare con lei saranno i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano, coordinatori della rassegna. Le letture saranno curate da Francesca Libeccio. Sempre venerdì, alle 17.30, la Biblioteca comunale di Calatafimi Segesta ospiterà un nuovo incontro di “Lib(e)ro Incanto”. Al centro dell’appuntamento il libro “La Buttana del re”, edito da Kalós. A dialogare con l’autrice saranno Ernesto Di Lorenzo, editore, e Nuccia Placenza, in rappresentanza della Pro Loco Calatafimi Segesta APS. Le letture saranno affidate ad Anna Motisi.

A Trapani, la Biblioteca Fardelliana inaugura alle 17.30 la terza edizione di “Riscopriamo i Classici”, progetto curato da Ornella Fulco e Giampiero Montanti, con la partecipazione di Stefania La Via. Il primo incontro sarà dedicato a “Dracula” di Bram Stoker, con la scrittrice Stefania Auci nel ruolo di narratrice e ospite straordinaria. Le letture saranno affidate a Fulco, Montanti e La Via. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. In occasione della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, il Rotary Club Mazara del Vallo promuove due iniziative di sensibilizzazione. Venerdì 13 novembre, dalle 9 alle 13, alla Casa di Comunità dell’ASP di Trapani, in via Castelvetrano 28, sarà possibile partecipare a un primo appuntamento informativo.

Venerdì 13 novembre, si terrà il secondo incontro della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico organizzata dalla Diocesi di Mazara del Vallo, dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e da Cercasi un fine APS. Relatore del secondo appuntamento sarà il prof. Rocco D’ambrosio, docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana, scrittore e giornalista, che tratterà il tema: “Pace e giustizia: l’una senza l’altra?”. L’incontro si svolgerà in presenza, dalle ore 17.30 alle ore 19.15, presso gli studi televisivi della LaTr3. L’evento formativo si potrà anche seguire, in diretta televisiva, sulla LaTr3, canale 83 del digitale terrestre.

Sabato 14, dalle 17.30 alle 19, al Teatro Garibaldi si terrà invece il convegno “Il diabete tipo 1 e celiachia: diagnosi e prevenzione. Le attuali normative di legge”. La musica sarà protagonista domenica 15 novembre alle 19, nella Sala Grande del Complesso San Domenico di Trapani. Per il ciclo cameristico autunnale della 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, il duo pianistico formato da Monica Leone e Michele Campanella proporrà un programma interamente dedicato a Franz Schubert, con composizioni per pianoforte a quattro mani. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita, online sul sito www.lugliomusicale.it e direttamente sul luogo del concerto da un’ora prima dell’inizio. Dal 18 al 24 novembre, inoltre, Trapani sarà tra le città siciliane coinvolte nella prima edizione di Art Déco Week, il festival promosso dall’Associazione Italia Liberty. Insieme a Catania, Messina e Palermo, il capoluogo ospiterà percorsi di visita guidata dedicati all’arte Déco, nell’ambito di un programma nazionale che prevede 40 itinerari in 19 regioni e sette conferenze scientifiche online. Il tema scelto è quello della conchiglia, motivo naturale reinterpretato attraverso ventagli e geometrie.