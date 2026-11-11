A Partanna si apre la rassegna “Narrazioni al castello”

Si apre venerdì 13 novembre, alle 18, al castello Grifeo, la rassegna di incontri con gli autori «Narrazioni al castello». Ospite del primo appuntamento sarà la giornalista e scrittrice marsalese Chiara Putaggio, che presenterà il suo libro «A strega du mare» (Mohicani edizioni). A dialogare con lei saranno i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano, che coordinano la rassegna. Letture di Francesca Libeccio. Il libro e l’autrice «A strega du mare» è una trasposizione della «Sirenetta» di Andersen ambientata a Lilybeo al tempo della battaglia delle Egadi (241 avanti Cristo). La piccola creatura «nata dal mare» chiede di cambiare natura non già per amore di un uomo, quanto piuttosto per l’esigenza di dare uno scopo alto alla sua vita, la cui eternità diventa vana se non è finalizzata al raggiungimento della giustizia.

A promuovere il ciclo di presentazioni è la Pro loco di Partanna, con il patrocinio del Comune, che utilizza a tal proposito gli appositi fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti locali impegnati in politiche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di «Città che legge».Al termine della presentazione è prevista una degustazione di prodotti tipici del territorio.