Lavoro, sanità e riarmo: la Cgil prepara lo sciopero generale del 20 novembre a Trapani

Lavoro sicuro e dignitoso, salari e pensioni più alti, contrasto al caro vita, difesa della sanità e della scuola pubblica, diritto alla casa e pace. Sono queste le principali rivendicazioni alla base dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre, giornata in cui anche a Trapani si terrà un corteo per le vie della città. In vista della mobilitazione, il sindacato ha avviato un fitto calendario di assemblee territoriali e nei luoghi di lavoro, accompagnate da volantinaggi nelle principali piazze, davanti agli istituti scolastici e ai presidi sanitari della provincia, per illustrare ai cittadini le ragioni della protesta. Il programma degli incontri, aperti alla partecipazione della cittadinanza, prende il via oggi con tre appuntamenti, di cui un’assemblea alla Camera del lavoro di Valderice, con l’intervento del segretario provinciale dello Spi Cgil Franco Colomba. La segretaria generale della Cgil di Trapani, Liria Canzoneri, inoltre, incontra nella sede provinciale gli studenti e i rappresentanti delle associazioni. Alle 21 è invece prevista una riunione con Arcigay.

Domani, alle 17, l’appuntamento sarà alla Camera del lavoro di Alcamo, con il segretario provinciale di organizzazione della Cgil Enzo Palmeri, il segretario della Camera del lavoro Enzo Amodeo e il segretario di organizzazione della Fillea Cgil Mario Motta. Venerdì sono previste due iniziative: alle 18 l’assemblea alla Camera del lavoro di Mazara del Vallo, con il componente della segreteria provinciale Anselmo Gandolfo, e alle 17 l’incontro nella sede Auser di Trapani, con il responsabile del coordinamento delle associazioni Saverio Piccione.

Il calendario proseguirà il 16 novembre con l’assemblea alla Camera del lavoro di Castelvetrano, alla presenza di Liria Canzoneri, del segretario locale Piero Genco e di Franco Colomba. Nella stessa giornata e il 17 novembre si svolgeranno anche volantinaggi davanti alle scuole e ai presidi sanitari del territorio. Il 18 novembre, alle 16, l’ultimo appuntamento in programma sarà a Marsala, nella sede dell’Auser, con gli interventi della segretaria generale e del segretario provinciale dello Spi Cgil. “Le assemblee territoriali e quelle nei luoghi di lavoro rappresentano un importante e fondamentale momento di confronto sulle ragioni dello sciopero – dichiara Canzoneri –. Incontrare le lavoratrici, i lavoratori, gli studenti, i pensionati e le associazioni è fondamentale per condividere le ragioni di una protesta che punta a rimettere al centro i diritti, il lavoro dignitoso, la sanità e la scuola pubblica”. La segretaria provinciale invita infine cittadini e forze sociali a partecipare agli incontri, per contribuire alla mobilitazione del 20 novembre e dare forza alle rivendicazioni del sindacato.