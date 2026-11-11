L’ATI Trapani a Roma tra emergenze idriche e… Jazz’Inn Capitale 2026￼

Il servizio idrico trapanese ha il suo bel da fare in Provincia ma… in jazz. L’ATI Trapani infatti, parteciperà a Jazz’Inn Capitale 2026 a Roma, in programma fino al 13 novembre 2026 presso la Casa dell’Architettura – Acquario Romano. L’ente idrico siciliano è stato selezionato tra i 48 “Case Giver” nazionali della manifestazione organizzata dalla Fondazione Ampioraggio. L’Assemblea Territoriale Idrica porterà sul tavolo un proprio progetto/sfida legato all’innovazione, all’uso dell’AI, dei sensori IoT, algoritmi predittivi, ecc., nei pomeriggi di lavoro del living lab di open innovation. Ampia soddisfazione del presidente ATI Trapani Francesco Gruppuso (sindaco di Calatafimi Segesta) per un progetto che ha avuto l’approvazione del CDA e di conseguenza anche dell’assemblea territoriale idrica. Sarà delegato per l’occasione per relazionare sulla visione strategica dell’ente, l’ingegner Pierluigi Carugno, Direttore Generale di ATI Trapani e membro del consiglio direttivo di Andigel (Associazione Nazionale dei Direttori Generali degli Enti Locali), che da anni collabora attivamente ai tavoli e alle sessioni di open innovation di Jazz’Inn.

Questo il testo del video di presentazione del Presidente ATI, Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi Segesta, durante l’evento di Roma: “Buongiorno a tutti. Siamo onorati e orgogliosi di essere stati scelti come Case Giver in questa prestigiosa edizione di Jazz’Inn a Roma edizione 2026. L’ATI Trapani gestisce un territorio idrico complesso, storicamente segnato da una forte frammentazione gestionale tra i comuni e da gravi lacune nella conoscenza delle reti. Per superare queste criticità ed evolvere in una realtà virtuosa, portiamo all’attenzione di questo ecosistema dell’innovazione una sfida ambiziosa. Presentiamo un piano d’avanguardia che rappresenta un modello unico a livello nazionale per il nostro settore. Attraverso l’Intelligenza Artificiale, sensori IoT e algoritmi predittivi, vogliamo realizzare un Sistema di Supporto Decisionale avanzato (Advanced SSD). Creare una piattaforma che ci permetterà di mappare e monitorare l’intera rete provinciale in tempo reale, consentendoci non solo di prevenire gli sprechi e ottimizzare i costi energetici, ma anche di individuare con precisione le falle del sistema e gli allacci abusivi. La transizione digitale della nostra amministrazione mantiene l’operatore umano saldamente al centro. Siamo a Roma proprio per questo: vogliamo contaminare la nostra visione con l’ecosistema dell’open innovation. Invitiamo startup, ricercatori ed esperti a unirsi al nostro tavolo di co-progettazione il 13 novembre. Aiutateci a trasformare questa soluzione in un modello di resilienza idrica applicabile in tutta Italia. Grazie e vi aspetto a Trapani per raccontarvi le evoluzioni di questa soluzione d’innovazione avanzata“.