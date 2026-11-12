Carcere di Trapani, sopralluogo del Provveditore: “Confermata la gravità della situazione”

La situazione del reparto Mediterraneo del carcere Pietro Cerulli di Trapani finisce nuovamente sotto la lente dei vertici dell’amministrazione penitenziaria. Ieri mattina il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, ha effettuato una visita ispettiva nella struttura, a soli due giorni dalla visita nei luoghi di lavoro effettuata dalla UIL FP Polizia Penitenziaria, che aveva denunciato le gravi criticità strutturali e operative del reparto. Ad annunciarlo è Gioacchino Veneziano, componente dell’Esecutivo nazionale UIL FP Polizia Penitenziaria, secondo cui il sopralluogo rappresenta una conferma della fondatezza delle segnalazioni avanzate dal sindacato. Il Provveditore, accompagnato da Walter Marranca, direttore dell’Ufficio III Risorse materiali e contabilità del Prap, avrebbe preso atto delle condizioni particolarmente critiche del reparto Mediterraneo, con particolare riferimento al piano terra, ai locali passeggi e ai ballatoi dei piani superiori. Le problematiche erano state documentate dalla UIL attraverso una relazione e una serie di fotografie, successivamente sottoposte all’attenzione dei vertici regionali.

“Le denunce tramite relazione e fotografie della UIL FP Polizia Penitenziaria sono state attenzionate e confermate”, sottolinea Veneziano. Il sindacato adesso auspica interventi rapidi e radicali per ripristinare condizioni adeguate all’interno della struttura. “Siamo sicuri, conoscendo il Provveditore, già direttore e dirigente generale di lunga esperienza, che lo stesso porrà in essere azioni immediate e propedeutiche a garantire dignità, sicurezza, salubrità e igiene alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria”, afferma il rappresentante sindacale. Tra le questioni da affrontare c’è anche quella dell’organico. La UIL chiede infatti che venga segnalata al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria la situazione del personale assegnato formalmente al Pietro Cerulli, ma che, secondo il sindacato, non svolgerebbe effettivamente servizio all’interno del carcere, contribuendo così a gonfiare i numeri reali della dotazione organica. La richiesta è dunque duplice: intervenire sulle condizioni strutturali del reparto Mediterraneo e affrontare concretamente le carenze operative del personale, per garantire maggiore sicurezza a chi lavora quotidianamente nell’istituto penitenziario trapanese.