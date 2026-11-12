Favignana, il cemento avanza sul mare: “Ma quale futuro stiamo costruendo?”

Quattordici appartamenti fronte mare a Lido Burrone, una delle località più belle di Favignana, riaccendono il dibattito sul consumo di suolo e sul futuro urbanistico dell’isola. Il progetto riporta al centro il difficile equilibrio tra sviluppo turistico, tutela del paesaggio e diritto dei residenti a continuare ad abitare la propria terra. A intervenire sono Maria Guccione, storica figura della comunità favignanese, e Francesco Sammartano, consigliere comunale d’opposizione del gruppo Egadi Meravigliose.

“Favignana è ancora un’isola?”, l’amarezza di Maria Guccione

A sollevare la questione è innanzitutto Maria Guccione, già imprenditrice e assessora, che affida a una riflessione pubblica tutta la propria amarezza per le trasformazioni in corso. La sua domanda, “Favignana è ancora un’isola?“, non è una semplice provocazione, ma il punto di partenza di una considerazione sul destino della maggiore delle Egadi. Favignana è ancora un’isola se si guarda al mare, alle difficoltà che i residenti affrontano durante l’inverno e alla necessità di raggiungere la terraferma per servizi ed esigenze quotidiane. Ma rischia di non esserlo più se si osserva ciò che accade sul piano urbanistico e sociale. “Ci sono decine e decine di edifici in costruzione, ma non per i favignanesi, che non trovano più una casa da affittare”, osserva Guccione, indicando nella crescente pressione immobiliare una delle cause dello spopolamento. Il timore è che l’isola diventi sempre più un luogo di investimento e di rendita, mentre chi vi abita tutto l’anno fatica a trovare le condizioni per continuare a viverci. Il caso di Lido Burrone diventa così emblematico di una questione che va ben oltre il singolo cantiere. “Probabilmente è tutto in regola. Ma dal punto di vista etico?”, si chiede. Una domanda che sposta il confronto oltre la semplice verifica amministrativa e richiama la responsabilità collettiva verso un patrimonio paesaggistico da consegnare alle future generazioni.

“Il territorio non è monetizzabile”, l’attacco al consumo di suolo

Nel suo intervento, Guccione richiama anche il principio costituzionale secondo cui l’iniziativa economica privata non può svolgersi a danno della salute e dell’ambiente. Ma il cuore della sua riflessione è soprattutto culturale e civile. “La coscienza, il dovere di salvaguardia che dovremmo sentire nei confronti delle future generazioni, il senso estetico, il rimorso per il saccheggio del territorio non sono monetizzabili”, scrive, manifestando tutta la propria delusione per una trasformazione che considera sempre più difficile da arrestare. Arriva persino a una considerazione provocatoria e dolorosa: se potesse tornare indietro al 1986, non ripeterebbe le battaglie contro le piattaforme petrolifere e il megacarcere. “Lascerei che li facessero, perché è quello che ci meritiamo”. Parole che restituiscono la misura della sua amarezza, ma non della sua resa. Guccione conclude infatti facendo propria una celebre espressione: “Non posso non sentire il grido di dolore che da tante parti mi giunge”, riferendosi alle tante persone che si rivolgono a lei perché non trovano altri interlocutori.

Sammartano: “Dubbi sull’opportunità dell’intervento”

Sulla vicenda interviene anche Francesco Sammartano, che condivide le preoccupazioni espresse da Guccione e richiama l’attenzione sulle criticità della pianificazione urbanistica. “Condivido in toto l’intervento di Maria Guccione, perché è un allarme fondato e che va contro quelli che sono stati anche gli indirizzi della comunità politica di Favignana negli ultimi anni”, afferma il consigliere. Sammartano ricorda che già nei mesi scorsi il Consiglio comunale aveva affrontato il problema della tutela del territorio in attesa dell’adozione del nuovo Piano urbanistico generale. Una situazione resa più delicata dall’assenza, ormai da tempo, di adeguati strumenti di pianificazione. Secondo il consigliere, questa condizione avrebbe dovuto suggerire maggiore prudenza. Sul progetto di Lido Burrone, il gruppo d’opposizione ha infatti sollevato dubbi soprattutto sull’opportunità dell’intervento e sulle modalità con cui è stato portato avanti. “Abbiamo manifestato dei dubbi non tanto sulla legittimità, quanto sull’opportunità della procedura”, spiega.

Fognature e depuratore, le criticità dello sviluppo turistico

Sammartano richiama anche precedenti decisioni del Consiglio comunale, che aveva espresso contrarietà ad altri insediamenti turistici lungo la costa, evidenziando la carenza di opere di urbanizzazione e servizi essenziali. “Basti pensare alla fognatura. Favignana, peraltro, non ha nemmeno un depuratore”, sottolinea, ponendo l’accento sulle difficoltà infrastrutturali che accompagnano la crescita edilizia. Al di là del progetto di Lido Burrone, il confronto chiama in causa il futuro stesso di Favignana: la capacità di coniugare le opportunità economiche con la tutela del paesaggio e, soprattutto, con le esigenze di una comunità che non vuole diventare ospite nella propria isola. Perché Favignana non è soltanto una destinazione turistica o un investimento immobiliare. È una storia, una comunità, un’identità. E preservarle significa decidere oggi quale isola lasciare a chi verrà dopo di noi.