L’Atletico Trapani vince in trasferta. Prossima gara contro Virtus Strasatti

Secondo successo su due gare disputate. L’Atletico Trapani prova a rivestire un ruolo da assoluta protagonista nel campionato di Terza Categoria. La vittoria di domenica scorsa (0-2), ottenuta sul difficile campo del Bosco 1970, proietta la formazione granata nel miglior modo verso il prosieguo della stagione. “Ci tenevo a fare i miei complimenti ai ragazzi. Uscire con tre punti da un campo ostico come quello del Bosco 1970 – spiega il tecnico Antonio Passalacqua – è un’impresa di grande valore. Il terreno in terra battuta, pieno di insidie e buche, ha reso tutto molto complicato, soprattutto nel primo tempo chiuso a reti inviolate. Nella ripresa, la squadra ha avuto il merito di crederci fino in fondo, sbloccando la gara e trovando due reti pesanti. È vero che sotto porta siamo stati un po’ spreconi, bruciando circa sette o otto occasioni nitide, ma questo evidenzia anche la mole straordinaria di gioco prodotta in condizioni proibitive. Questo gruppo ha dimostrato ancora una volta di avere un cuore immenso e un’unità straordinaria. L’Atletico Trapani c’è e continuerà a lottare con questa mentalità”.

Domenica prossima, 15 novembre, è in programma la terza giornata. L’Atletico Trapani tornerà a giocare in casa, contro la Virtus Strasatti. Appuntamento alle ore 14.30 al Campo “Roberto Sorrentino”. La speranza è quella di vedere sugli spalti il pubblico della prima giornata.