Giornata Mondiale Diabete, il Rotary Club Mazara promuove due giornate

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, il Rotary Club Mazara del Vallo promuove una campagna di sensibilizzazione, prevenzione e diagnosi precoce del diabete mellito, organizzando due giornate di iniziative rivolte alla cittadinanza. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ambulatorio di Diabetologia del Distretto Socio-Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) e l’Associazione Diabetici Valle del Belice, prevede momenti di screening gratuito e approfondimento scientifico, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e di una corretta gestione della patologia.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, dalle ore 9 alle 13, presso la Casa di Comunità dell’ASP di Trapani, in via Castelvetrano 28, a Mazara del Vallo. Sarà effettuato uno screening sulla popolazione generale per il calcolo del rischio di sviluppare il diabete mellito, attraverso la rilevazione di peso, altezza, pressione arteriosa e glicemia, con possibilità di consulto dietologico e diabetologico. Le attività saranno curate dal personale sanitario della Casa della Comunità e coordinate dal diabetologo, dott. Giuseppe Giordano. Il secondo appuntamento si svolgerà sabato 14 novembre, dalle ore 17.30 alle 19, presso il Teatro Garibaldi (il Comune ha fornito il patrocinio), dove è in programma il convegno dal titolo “Il Diabete tipo 1 e celiachia: diagnosi e prevenzione. Le attuali normative di legge”. Dopo i saluti del presidente del Rotary Club Mazara del Vallo, Giuseppe Angileri, e delle Autoritàpresenti, i lavori saranno moderati dalla dottoressa Vincenza Di Giovanni. Interverranno il diabetologo Giuseppe Giordano e l’avvocato Giuseppe Sciacca.

La Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dalla Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresenta un’importante occasione per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia che costituisce una delle principali sfide per i sistemi sanitari a livello globale. La scelta del 14 novembre coincide con la data di nascita del professor Frederick Banting che, insieme al suo allievo Charles Best, nel 1921 contribuì alla scoperta dell’insulina, cambiando radicalmente la storia delle persone affette da diabete mellito. Nel mondo si stima che oltre 530 milioni di adulti convivano con il diabete, una cifra destinata ad aumentare. Particolarmente importante è la prevenzione del diabete di tipo 2, che passa soprattutto attraverso la promozione di corretti stili di vita e che può contribuire a prevenire fino all’80% dei casi. Una patologia che, se trascurata, può provocare conseguenze anche gravi, tra cui malattie cardiovascolari, cecità, amputazioni, insufficienza renale e morte precoce. Per il diabete di tipo 1, invece, assume un ruolo fondamentale la diagnosi precoce. In entrambe le forme, una gestione adeguata della malattia da parte del paziente, supportato da un’équipe diabetologica, consente di mantenere un buon controllo metabolico e ridurre significativamente il rischio di complicanze.