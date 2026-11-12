Mazara, la pioggia fa esplodere la polemica: scontro social tra Caruso e Giacalone

Tanto tuonò che alla fine piovve. E tanto piovve che alla fine esplose la polemica. Sono bastati un temporale e alcune strade allagate perché, nel giro di poche ore, i social si trasformassero in un terreno di scontro dai toni sempre più accesi e personali. A Mazara del Vallo il maltempo dei giorni scorsi ha riacceso il dibattito sulla gestione della Protezione civile, facendo emergere pubblicamente le tensioni tra due ex componenti della stessa squadra amministrativa: Giampaolo Caruso, ex assessore alla Protezione civile, e Gasparino “Rino” Giacalone, attuale titolare della delega. Tutto comincia nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre, quando le intense precipitazioni hanno interessato il territorio mazarese, provocando allagamenti in alcune zone della città. Una situazione accompagnata dall’allerta gialla diramata per la Sicilia e che ha riportato al centro dell’attenzione le criticità legate al deflusso delle acque piovane.

Il primo affondo di Caruso durante il temporale

È proprio durante le ore di pioggia che Caruso lancia il primo affondo: “Ore 23.40, piove alla grande!! L’assessore alla Protezione civile dov’è? All’asciutto? Al calduccio?”. Domande che chiamano direttamente in causa l’attuale assessore e che si chiudono con una frase dal tono polemico: “Ma domani il coraggio non spunta con il sole! O ce l’hai o non ce l’hai!”.

La replica di Giacalone: “Io, al calduccio. Loro, al lavoro“

La risposta di Giacalone attraverso un post dal titolo “Tra apparenza e concretezza” non si fa attendere: l’assessore rivendica il lavoro svolto lontano dai riflettori e contrappone le attività di prevenzione alle polemiche nate durante l’emergenza. Il passaggio più diretto è contenuto nel successivo intervento, intitolato “Io, al calduccio. Loro, al lavoro”. Giacalone conferma di essere rimasto sereno durante la notte del temporale, perché consapevole degli interventi realizzati nei giorni, nelle settimane e nei mesi precedenti. A sostegno delle proprie parole pubblica una serie di fotografie che documentano, secondo la sua ricostruzione, lavori di scavo, riparazione, pulizia delle caditoie e delle vasche, oltre alla manutenzione delle pompe. L’assessore cita anche un intervento effettuato la sera stessa intorno alle 23 in via Val di Noto: nelle immagini, sostiene, la strada sarebbe risultata asciutta poco più di un’ora dopo. “Non per miracolo. Non per fortuna. Ma grazie a un lavoro di prevenzione che non comincia quando arriva la pioggia”, scrive Giacalone, aggiungendo che “la prevenzione non si fa con gli stivali davanti a una telecamera”, ma quando c’è il sole e nessuno guarda. L’assessore riconosce che la città potrebbe continuare a fare i conti con allagamenti e criticità, ricordando che i problemi accumulati nel corso di decenni non possono essere risolti in pochi mesi. Rivendica però il valore degli interventi preventivi e conclude assumendosi direttamente la responsabilità delle eventuali critiche: “Gli elogi sono tutti per gli uomini e le donne che lavorano sul campo. Le critiche, invece, rivolgetele a me. Solo a me”.

Le frecciate social e il botta e risposta continua

Lo scontro è ancora più evidente quando Caruso rilancia il post dell’assessore (una foto ironica da lui stesso pubblicata che lo ritrae al caldo): “Come volevasi dimostrare, confermato… L’assessore alla Protezione civile era al calduccio!”, la sua nuova frecciata. Il botta e risposta non si è però esaurito sulla gestione del temporale. Nell’ultimo intervento, infatti, Giacalone affida ai social una riflessione sul rispetto tra persone che hanno condiviso un percorso lavorativo e politico. Senza fare nomi, scrive che quando una storia finisce non dovrebbe necessariamente finire anche il rispetto, aggiungendo che “lo stile e l’eleganza non si improvvisano. O li hai, o non li hai”. Un messaggio che, per collocazione temporale e contenuti, sembra allargare il confronto oltre la singola questione, richiamando i rapporti personali e politici tra i due, già componenti della stessa Giunta prima del rimpasto voluto dal sindaco Salvatore Quinci.

La Protezione civile passa in secondo piano: è scontro a colpi di like

Al di là delle battute e delle reciproche allusioni, resta sullo sfondo la capacità della città di affrontare precipitazioni intense e di prevenire gli allagamenti nei punti più esposti. Caruso ha sollevato interrogativi sull’attivazione delle procedure e delle strutture di Protezione civile; Giacalone ha risposto illustrando gli interventi preventivi e rivendicando il lavoro degli operatori. La polemica, così, ha assunto una dimensione che va oltre il temporale: il rapporto tra due ex colleghi di Giunta, oggi su posizioni diverse, è chiaramente ai minimi termini. A chi giovano questo clima e questi toni da campagna elettorale? E perché non rinviare ogni tipo di considerazione al superamento dell’emergenza in corso? E così, mentre la gente apriva gli ombrelli o cercava di evitare allagamenti, da altre parti, con uno smartphone in mano oppure dietro a una tastiera, la sensazione è che si andasse semplicemente in cerca di like, un po’ come fanno gli influencer, con post acchiappa-followers…