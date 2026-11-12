Allarme bomba, si torna a scuola. Attenzione anche a frigoriferi e router

Oggi le scuole in tutta Italia saranno regolarmente aperte, non vi è alcun motivo per tenerle chiuse dopo l’allarme bomba di ieri. Lo ha deciso ieri il Ministero dell’Istruzione. “E’ solo una prova”, “Forza ragazzi usciamo tutti in fila, prendete i vostri cellulari”, sono alcuni messaggi lanciati dagli insegnanti che in Italia e in Provincia di Trapani agli studenti, alcuni molto giovani di scuola elementare o media, per lasciare l’edificio. Come da normativa di sicurezza però, l’allarme nelle scuole è scattato e questo non poteva che destare preoccupazione tra gli studenti. Come si è detto, l’allarme bomba è arrivato da una mail hakerata da un’Università privata di Taiwan e sembra ci siano delle “motivazioni” sotto di ispirazione iraniana o russa tutte da accertare. Sono state 6mila le scuole in tutta Italia che hanno ricevuto le mail di minaccia, ma ci sono anche allarmi bomba segnalati in Irlanda del Nord e nel Regno Unito. Ora la Meloni ha convocato più riunioni per la sicurezza, una oggi con le opposizioni. “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando un video sui social.

Opposizioni incontreranno Meloni

Che si tratti di guerra ibrida? E’ quello che pensano molti leader di centrosinistra, le stesse opposizioni che stamattina incontreranno a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, inclusi le attività di matrice hacker e i finti allarmi bomba che hanno interessato gli istituti scolastici. Ieri invece, in seguito alle segnalazioni di ordigni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi, durato circa un’ora e mezza, a cui hanno preso parte i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani, i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, insieme ai vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Prima di questo vertice sugli allarmi bomba, Meloni ha incontrato i ministri Crosetto e Giorgetti, all’indomani dell’audizione di Crosetto al Copasir sul decreto interministeriale per il tredicesimo pacchetto di aiuti all’Ucraina.

Hacker nelle case, nel mirino anche frigoriferi e router?

La minaccia informatica non riguarda più soltanto aziende, istituzioni e grandi infrastrutture. Gli hacker potrebbero prendere di mira anche gli elettrodomestici e i dispositivi connessi presenti nelle nostre abitazioni, dai frigoriferi ai router. A lanciare l’allarme è Juhan Lepassaar, direttore dell’Agenzia europea per la cybersicurezza (Enisa), che ha presentato al Parlamento europeo il rapporto 2026 sulla sicurezza informatica nell’Ue. Il documento restituisce un quadro in chiaroscuro: l’Europa ha rafforzato le proprie difese, ma resta esposta a minacce definite “significative“, in continua evoluzione e sempre più difficili da contrastare. La cybersicurezza, dunque, non è più una questione riservata agli esperti, ma una necessità che riguarda direttamente cittadini, imprese e servizi. A complicare lo scenario è soprattutto l’intelligenza artificiale. Modelli avanzati come Mythos 5 possono individuare e sfruttare vulnerabilità in tempi sempre più rapidi, offrendo nuove opportunità agli aggressori. Di contro, mancano ancora competenze adeguate per utilizzare queste tecnologie e difendersi dai rischi. La media europea nell’indice Enisa raggiunge 71,53 punti su 100, ma permangono forti differenze tra gli Stati e lacune nella formazione e nella gestione delle emergenze. Tra le priorità indicate figurano la protezione delle infrastrutture critiche e una maggiore collaborazione tra i Ventisette. “La criminalità è spesso più evoluta di chi è costretto a difendersi”, avverte Lepassaar. E il prossimo allarme, sottolinea, potrebbe arrivare persino da un frigorifero.