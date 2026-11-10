Marsala, disagi in via dello Sbarco: “Senza acqua da 7 giorni”

Da giorni alcune famiglie marsalesi sono alle prese con una situazione sempre più difficile: rubinetti a secco, difficoltà a reperire l’acqua necessaria per le esigenze quotidiane e servizi sostitutivi che non riescono a raggiungere tutti. Il problema riguarda diverse abitazioni di una via e delle zone limitrofe, dove ad oggi, l’erogazione idrica non è stata ancora ripristinata per tutti. L’acquedotto era stato avvisato della situazione già il 6 novembre attraverso l’app Municipium, ma, a distanza di 5 giorni dalla segnalazione e dopo una settimana dall’inizio dell’interruzione in alcune aree, persistono forti disagi. Alla base del problema ci sarebbero, a quanto pare, alcuni lavori effettuati da Enel nella zona dei pozzi, che avrebbero provocato la sospensione dell’erogazione.

Una situazione che, tuttavia, non ha avuto le stesse conseguenze ovunque. Se in alcune zone l’acqua è mancata per 24 o 48 ore, in altre l’interruzione si è protratta per sette giorni, lasciando i residenti senza certezze sui tempi di ripristino. A rendere ancora più complicata la gestione dell’emergenza è il ricorso alle autobotti. In alcuni casi, infatti, il servizio non riesce a garantire a tutti la consegna dell’acqua perché i mezzi non possono raggiungere i piani più alti degli edifici. Un limite che lascia alcune famiglie senza una soluzione concreta, soprattutto anziani e persone che hanno difficoltà a trasportare autonomamente le scorte d’acqua. Il disagio è ormai notevole e la domanda dei cittadini è semplice: quando tornerà regolarmente l’acqua nelle abitazioni? Dopo giorni di interruzione, i residenti chiedono risposte, tempi certi e soprattutto un intervento risolutivo. Non è sostenibile che, a fronte di un problema che in alcune zone si è risolto in uno o due giorni, altre famiglie debbano continuare a fare i conti con una settimana senza acqua corrente.