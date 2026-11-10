Alcamo, i bambini sono “Futuri Cittadini”: una lettera al sindaco per una città migliore

Parchi più curati, strade senza buche, piste ciclabili libere dalle auto, più spazi per giocare e soprattutto maggiore rispetto tra le persone. Sono alcune delle richieste avanzate dai bambini che hanno partecipato ad “Futuri Cittadini”, il progetto di educazione alla cittadinanza attiva conclusosi ad Alcamo con la consegna di una lettera indirizzata al Sindaco, scritta interamente dai piccoli partecipanti. L’iniziativa è stata promossa da una rete di tre realtà del Terzo settore: ANFFAS Trapani, capofila del progetto, l’Associazione Culturale Roanda di Alcamo e Consumerismo No Profit, che ha curato il laboratorio dedicato alla cittadinanza e al consumo consapevole. Il percorso è stato realizzato nell’ambito dell’avviso pubblico del Comune di Alcamo per le attività socio-educative rivolte ai minori, finanziato con le risorse della legge 199/2025.

Attraverso incontri, giochi e attività di gruppo, i bambini hanno affrontato temi come il funzionamento dei servizi cittadini, il valore del denaro, la distinzione tra bisogni e desideri, il riconoscimento di messaggi e telefonate ingannevoli, la tutela degli spazi pubblici e il rispetto degli altri. Nell’appuntamento conclusivo, ciascun partecipante ha raccontato cosa apprezza della propria città, cosa vorrebbe cambiare e quali interventi ritiene necessari. Tra le criticità segnalate figurano rifiuti abbandonati, marciapiedi sporchi, giochi trascurati, traffico e mancato rispetto della segnaletica. Da qui le proposte: più cestini, maggiore attenzione al riciclo, aree gioco curate, meno auto e più sicurezza nei percorsi casa-scuola.

Ma tra le preoccupazioni dei piccoli cittadini c’è anche il comportamento delle persone. Bullismo, violenza e mancanza di rispetto sono stati indicati tra gli aspetti più negativi della vita quotidiana. Una bambina ha sintetizzato il cambiamento desiderato con un messaggio semplice: collaborare tutti ed essere amici. La lettera consegnata al primo cittadino raccoglie queste osservazioni e propone interventi per migliorare la manutenzione degli spazi pubblici, promuovere la mobilità sicura, costruire un patto educativo contro il bullismo con scuole e famiglie e creare un luogo stabile di ascolto dedicato ai ragazzi. I bambini hanno inoltre invitato il Sindaco a incontrarli personalmente. «Educare alla cittadinanza significa anche dimostrare ai più piccoli che la loro voce conta», ha dichiarato Giovanni Riccobono, direttore generale e delegato regionale Sicilia di Consumerismo No Profit, sottolineando l’importanza di non lasciare le proposte dei bambini senza seguito e confermando la disponibilità dell’associazione a proseguire il lavoro nelle scuole e nei quartieri.