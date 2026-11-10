Marsala, in Aula bocciato lo sconto sulla bolletta idrica per chi resta senz’acqua

Il Consiglio comunale di Marsala non ha approvato l’atto di indirizzo che proponeva uno sconto sul canone idrico per gli utenti in regola con i pagamenti, ma costretti a subire disagi a causa della mancanza d’acqua. La proposta, illustrata in Aula dal consigliere comunale di opposizione Lele Pugliese – e firmato anche da tutti gli esponenti di minoranza – puntava a riconoscere una forma di compensazione ai cittadini che, pur pagando regolarmente il servizio, si trovano a fare i conti con interruzioni o carenze nell’erogazione idrica. Dopo la presentazione sono intervenuti l’assessore al ramo Gabriele Di Pietra e il dirigente Angileri, che hanno sollevato alcune criticità di natura tecnico-contabile, in particolare sulle modalità concrete di applicazione dello sconto e sulla sua gestione.

Le osservazioni degli uffici hanno accompagnato il confronto prima del voto finale, al termine del quale l’atto di indirizzo è stato respinto dall’Aula di Sala delle Lapidi. La proposta dell’esponente di Fratelli d’Italia, dunque, non ha ottenuto il via libera del Consiglio comunale e non si tradurrà, almeno per il momento, in una misura di agevolazione per gli utenti che subiscono disservizi idrici. Disservizi che però continuano senza sosta e a macchia di leopardo.