Petrosino, scontro sul Rendiconto 2025: i revisori indicano un disavanzo ma Anastasi chiarisce

Libertà per Petrosino contesta la differenza di oltre 4 milioni tra il risultato dichiarato dal Comune e quello ricalcolato dai Revisori. Il sindaco respinge le accuse: “Le valutazioni non sono verità contabili definitive. Le risposte sono già negli atti“

È scontro politico a Petrosino sul Rendiconto 2025 e sulla reale situazione finanziaria del Comune. Da una parte il gruppo consiliare di minoranza Libertà per Petrosino che contesta il giudizio negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Dall’altra il sindaco Giacomo Anastasi, che respinge la ricostruzione dell’opposizione e invita a considerare anche le controdeduzioni tecnico-contabili predisposte dagli uffici comunali. Ma veniamo ai fatti e alle due posizioni, di minoranza e Amministrazione.

Il disavanzo e le criticità dei conti, parla l’opposizione

A sollevare la questione è il gruppo consiliare di minoranza Libertà per Petrosino, con la capogruppo Marcella Pellegrino e i consiglieri Roberto Bonomo e Laura Sanguedolce, che contestano l’esito del rendiconto 2025 dopo il giudizio negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. Al centro della polemica c’è una differenza di oltre 4 milioni di euro nella rappresentazione dei risultati finanziari dell’ente. L’Amministrazione avrebbe indicato un avanzo disponibile di 486.282,90 euro, mentre il Collegio dei Revisori, dopo le proprie rettifiche, avrebbe determinato un disavanzo di 3.582.354,96 euro. “Come è possibile che l’Amministrazione presenti un avanzo e i revisori arrivino a un disavanzo di oltre 3,5 milioni? È questa la domanda alla quale qualcuno deve rispondere, con i documenti e non con le conferenze stampa”, dichiarano i tre consiglieri. La minoranza sottolinea che il superamento formale della procedura di dissesto non equivale necessariamente al completo risanamento dei conti. Nella relazione dei Revisori, infatti, sarebbero state evidenziate criticità nella ricostruzione dei residui attivi e passivi e nei rapporti finanziari con l’Organismo straordinario di liquidazione (OSL). “Vogliamo sapere quali debiti siano rimasti a carico della gestione ordinaria, quali crediti siano realmente esigibili e come siano stati ricostruiti i rapporti finanziari con l’OSL. I cittadini non possono essere rassicurati a parole mentre i documenti contabili raccontano una situazione così preoccupante”.

Nel mirino anche la Tari e la campagna elettorale 2027

Un altro rilievo riguarda la TARI. Secondo quanto segnalato dai Revisori, gli accertamenti relativi al 2025 risulterebbero superiori alle tariffe approvate per lo stesso anno. Il gruppo precisa di non sostenere che i cittadini abbiano pagato somme superiori al dovuto, ma chiede all’Amministrazione di chiarire la differenza, specificando gli importi accertati, le somme riconducibili alle tariffe e l’eventuale presenza di recuperi di evasione o annualità precedenti. La presa di posizione assume anche una dimensione politica in vista della prossima stagione elettorale. “Si sta lavorando per risolvere i problemi di Petrosino o si sta già lavorando per costruire consenso elettorale? Ai cittadini non servono passerelle, promesse dell’ultimo momento o campagne acquisti, mentre restano aperte questioni importanti per il futuro del paese”, affermano Pellegrino, Bonomo e Sanguedolce. L’opposizione annuncia che continuerà a verificare gli atti e a chiedere chiarimenti all’Amministrazione, chiamata a fornire spiegazioni sulle risultanze contabili. “Non è l’opposizione che deve convincere i cittadini che i conti non tornano. Sono i Revisori che hanno messo nero su bianco un giudizio negativo e un disavanzo di oltre 3,5 milioni. I Comuni non si amministrano con gli annunci e i bilanci non si risanano con la propaganda”.

Le controdeduzioni del Comune su residui, OSL e TARI

Il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, interviene dopo la nota diffusa dal gruppo consiliare di opposizione, contestando la ricostruzione della minoranza, accusandola di utilizzare il parere dei Revisori per rappresentare una situazione finanziaria dell’Ente senza tenere conto delle controdeduzioni già predisposte dagli uffici comunali. “Nessuno intende sottrarsi al confronto sul Rendiconto 2025. Il parere dei Revisori è un atto che va letto, analizzato e, ove necessario, puntualmente controdedotto. Ma una cosa è prendere atto del suo contenuto, altra cosa è trasformare le valutazioni contenute in quel documento in verità contabili definitive e incontestabili. Ed è esattamente questo che la nota dell’opposizione tenta di fare”, afferma Anastasi. Il sindaco precisa che le differenze tra il risultato contabile rappresentato dal Comune e quello indicato dal Collegio non derivano da una semplice operazione matematica, ma da specifiche valutazioni che riguardano soprattutto la ricostruzione dei residui e i rapporti finanziari tra la gestione ordinaria e l’Organismo straordinario di liquidazione (OSL). Questioni che, assicura, sono state affrontate nelle controdeduzioni tecnico-contabili già predisposte dall’Ente, con l’esame delle singole osservazioni dei Revisori.

Il nodo TARI e il percorso di risanamento finanziario

Anche sul capitolo TARI il primo cittadino invita a non trarre conclusioni affrettate. Gli accertamenti contabilizzati, se superiori al gettito derivante dalle tariffe approvate, non dimostrerebbero automaticamente l’applicazione ai cittadini di tariffe maggiorate. Potrebbero infatti comprendere somme derivanti dal recupero dell’evasione e da annualità precedenti. “Prima di parlare di anomalia e soprattutto prima di evocare possibili conseguenze per i cittadini, occorre analizzare la composizione dell’accertamento”, sottolinea. Anastasi riconosce che il risanamento finanziario non si esaurisce con l’uscita dal dissesto, ma richiede continuità, controllo degli equilibri, corretta gestione dei residui e capacità di riscossione: “Su un punto siamo d’accordo: il risanamento finanziario non è uno slogan e non si esaurisce con un singolo provvedimento. Proprio per questo è necessario evitare rappresentazioni semplicistiche”.

Infine, il sindaco sposta il confronto sul piano istituzionale e chiama in causa direttamente la minoranza, che non ha partecipato alla seduta consiliare per l’approvazione del conto consuntivo: “Il confronto deve svolgersi nelle sedi istituzionali competenti, attraverso gli atti e sulla base delle singole poste contabili. E la minoranza si è sottratta, non partecipando alla seduta consiliare di approvazione del conto consuntivo. È quella la sede deputata e non la stampa”, conclude Anastasi, ribadendo che “… i numeri vanno letti tutti, le poste vanno verificate tutte e gli atti vanno esaminati tutti”.