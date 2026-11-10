Più ore per i part-time degli enti locali: la Fp Cgil Trapani raccoglie 500 firme 

Far rientrare tutti i lavoratori degli Enti Locali attualmente in regime di part-time involontario a un orario a tempo pieno di 36 ore settimanali. È questa la richiesta che la Fp Cgil di Trapani rivolge all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, forte di una petizione che ha già raccolto 500 firme tra il personale part-time degli enti locali del territorio. Per illustrare i dettagli dell’iniziativa e accendere i riflettori su una problematica che riguarda circa mille lavoratori in tutta la provincia di Trapani, la Fp Cgil ha indetto una conferenza stampa in programma mercoledì 11 novembre, alle 10.30, nella Sala riunioni “Giovanna Lazzara” della sede della Cgil di Trapani, in via Garibaldi 77.

Durante la conferenza stampa verranno presentate le motivazioni della mobilitazione, le condizioni lavorative ed economiche derivanti dai contratti a orario ridotto e le prossime azioni che il sindacato intende mettere in campo nei confronti della Regione Siciliana per ottenere la copertura economica e l’aumento del monte orario per tutti i lavoratori part-time involontari.