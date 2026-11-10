L’I.C. “Sirtori” di Marsala ricorda il sindacalista Vito Pipitone, ucciso dalla mafia

“L’augurio che vi faccio oggi è che guardiate con occhi diversi l’insegna che dà il nome alla strada in cui si trova il plesso Morante. Perché oggi conosciamo quest’uomo, Vito Pipitone, che sarà per noi tutti un esempio. La scuola deve insegnare ad opporsi ai soprusi e lui, con il suo operato, si è opposto coraggiosamente al potere mafioso”. Con queste parole il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Sirtori” Giancarlo Lentini ha aperto la mattinata dedicata al ricordo di Vito Pipitone, sindacalista della Federterra che nella notte tra il 7 e l’8 novembre del 1947 è stato raggiunto da un colpo di fucile allo stomaco, esploso per mano mafiosa, che ne causò la morte il giorno dopo. La mattinata di ricordo si è svolta nella palestra del plesso “Morante”, che si trova proprio in via Vito Pipitone.

Presenti le istituzioni comunali, l’assessore Enrico La Sala, si è rivolto agli alunni raccontando come ebbe modo di conoscere la storia di Vito Pipitone da suo nonno, che era un contadino, proprio come Vito e che da bambino, andava ad ascoltarlo nel sindacato: “Vito Pipitone metteva insieme tante persone perché insieme erano più forti. Se prendete una sola matita è facile spezzarla, se ne prendete tante è difficile. Vito riuniva i contadini affinché i loro diritti non venissero spezzati”. Lillo Gesone, presidente della commissione consiliare “Pubblica istruzione”, plaudendo alla mattinata di approfondimento, ha citato un altro grande siciliano, Gesualdo Bufalino: “Per combattere le mafie c’è bisogno di un esercito di maestri elementari”. Il presidente del consiglio comunale Giovanni Maniscalco rivolgendosi ai bambini presenti ha affermato: “Voi sarete i testimoni di domani, qui si costruisce il futuro che, senza regole e giustizia, non sarà mai stabile e sicuro. Noi viviamo in una società civile e democratica proprio grazie a uomini come Vito Pipitone che hanno dato la vita per la giustizia. È nostro dovere ricordare e vivere secondo quanto questi grandi uomini ci insegnano”.

Presenti anche le due nipoti di Vito Pipitone. Marianna, figlia del primogenito Pietro: “Mio nonno ha lottato per tutti noi. Mio nonno ci ha insegnato a fare delle scelte, anche difficili e anche a costo della vita, purché siano scelte giuste. Per gli altri. Mio nonno ha lasciato radici profonde nella nostra vita”. Marianna, figlia di Antonio, ha portato agli alunni le foto del nonno Vito, della nonna Filippa Di Dia e del suo papà, scomparso sette mesi fa: “Mio papà finché è stato in grado di farlo ha partecipato alle manifestazioni di ricordo di mio nonno. Queste giornate sono importanti perché la lotta di mio nonno è importante ora, come allora”. A fare gli onori di casa sono state le responsabili di Plesso Anna Ombrella e Daniela Angileri e la Funzione strumentale Anna Lisa Perrone che ha ribadito come l’istituto comprensivo Sirtorti quest’anno approfondisca le figure di siciliani illustri come il poeta Nino De Vita e l’artista e attivista Rosa Balistreri nel centenario della nascita, unendo territorio, sicilianità e collegamento tra i segmenti scolastici.

Dopo la parola è passata alle alunne e agli alunni delle classi terza C e terza D del plesso “Pestalozzi” che hanno letto stralci del testo teatrale di Chiara Putaggio “Ed io l’amavo…”, monologo in siciliano, dove a parlare è la moglie di Vito Pipitone, sindacalista marsalese della Federterra che nel 1947 fu freddato da un colpo di fucile allo stomaco. Il giorno dopo avrebbe dato vita ad una manifestazione contadina per la lottizzazione e assegnazione agli agricoltori del feudo Giudeo, in esecuzione della legge Gullo, secondo cui le terre incolte avrebbero dovuto essere divise tra i braccianti. Ovviamente questa nuova norma incontrava il dissenso dei latifondisti e della mafia. Vito fu ucciso mentre, in bicicletta, andava a trovare la madre. Lasciò la moglie Filippa e quattro figli, uno dei quali malato (che mori all’età di 14 anni). Da quella notte la vita di Filippa cambiò radicalmente. Seguirono funerali mai visti, con cinquemila persone e le istituzioni, ma poi fu il silenzio. Nella scuola “Sirtori” si è scritto un finale diverso, quello della memoria: “La memoria chi ci vole è chiddra chi trova spazio no core. Chiddra chi una storia ti trase dintra l’arma e un ti la poi scurdare, fa parte di tia e dunni vai ti l’ha purtare”. A conclusione i bimbi di quarta e quinta primaria hanno posto in un vaso delle margherite colorate (offerte da un genitore di un alunno del Morante) poi donate alla famiglia affinché possano essere portate sulla tomba di Vito.