Processo al medico di Messina Denaro, in Aula sentiti tre dottori della clinica La Maddalena

Prosegue al Tribunale di Marsala il processo a carico di Alfonso Tumbarello, il medico che aveva in cura l’ex superlatitante Matteo Messina Denaro e che ne era anche complice, accusato com’è di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici (per aver dichiarato che si trattava di Andrea Bonafede). In Aula sono stati sentiti anche tre medici della clinica palermitana La Maddalena dove il 16 gennaio del 2023 il boss castelvetranese è stato catturato. Era lì per la chemioterapia, la cura per il tumore al colon che era già in stato avanzato e che lo porterà alla morte da lì a qualche mese.

I tre medici de La Maddalena, Antonella Marchese, Chiara Ancona e Antonio Testa, hanno ammesso che conoscevano Messina Denaro come Andrea Bonafede, che arrivava nella struttura dopo l’avviso sempre un giorno prima, dell’orario e che era un uomo distinto. Non ha richiesto certificati Inps e ogni tanto parlava di una figlia. Ma oltre a questo nulla sapevano di chi fosse veramente quell’uomo che curavano e che avevano davanti. Ma oltre a questo, nessun rapporto esterno e la scoperta di chi fosse realmente quell’Andrea Bonafede malato di tumore terminale, solo al momento della cattura in clinica.

Altri due medici invece saranno risentiti, in quanto non presenti, il prossimo 16 settembre quando si tornerà nuovamente in Aula, mentre lunedì 15 dovranno essere ascoltati alcuni testimoni della difesa.