Sequestrati 11 chili di droga, quattro arresti a Padova

PADOVA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato otto chili di eroina e tre chili di cocaina, per un valore stimato di circa un milione di euro, arrestando quattro persone per traffico di stupefacenti.L’operazione è iniziata ad agosto in una zona residenziale della città, quando i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato un uomo che mostrava segni di forte nervosismo. Nel suo zaino sono stati trovati diversi ovuli di droga.Le indagini immediate hanno permesso di individuare l’appartamento condominiale vicino, usato come base per lo stoccaggio.All’interno, grazie al fiuto delle unità cinofile, i militari hanno scoperto altra droga, in parte nascosta persino dentro barattoli di latta per conserve di pomodoro.Tre persone, ritenute il corriere, il magazziniere e il primo fermato, sono state arrestate in flagranza. Un quarto trovato nella casa è stato inizialmente denunciato a piede libero.Gli accertamenti successivi sui telefoni sequestrati hanno fatto emergere il ruolo di vertice del quarto uomo all’interno dell’organizzazione. Su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Padova ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita dai finanzieri insieme al sequestro di 2.500 euro in contanti.– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

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