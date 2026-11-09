Quinci: “Servono 300 milioni per scuole e strade”. L’affondo contro Regione e Governo

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, interviene sulle condizioni delle scuole, della rete viaria e degli impianti sportivi del territorio, rivendicando il lavoro di monitoraggio avviato dall’Amministrazione e chiedendo interventi concreti a Governo nazionale e Regione Siciliana. «Le criticità sono ben note, ma servono risorse per affrontarle. Non siamo nelle condizioni di risolvere problemi accumulati in anni di abbandono senza adeguati finanziamenti», è il senso della sua dichiarazione. I numeri illustrati da Quinci restituiscono la dimensione delle necessità. Per adeguare gli istituti scolastici di competenza del Libero Consorzio a standard europei occorrono tra i 180 e i 200 milioni di euro. Per sistemare gli oltre 1.300 chilometri di strade provinciali servirebbero altri 100 milioni. A queste cifre si aggiungono le risorse necessarie per ristrutturare e recuperare gli impianti sportivi.

Una situazione che, secondo il presidente, non riguarda soltanto il territorio trapanese, ma coinvolge anche gli altri Liberi Consorzi siciliani, alcuni dei quali alle prese con criticità ancora più gravi. Da qui la richiesta di un’assunzione di responsabilità da parte della politica nazionale e regionale. Quinci ricorda che, a fronte della richiesta dell’Unione delle Province Italiane di circa un miliardo di euro per scuole e strade, nella Finanziaria nazionale 2026 non è stato stanziato alcun finanziamento. E anche nella manovra 2027, al momento, non si intravedrebbero cambiamenti. Dalla Regione, aggiunge, continuerebbe a mancare una risposta alle richieste degli enti locali. “La politica, nazionale e regionale, deve dire se intende mantenere in vita le Province e i Liberi Consorzi comunali soltanto nella forma, dimenticandosi della sostanza, che passa dai finanziamenti e dalle risorse da spendere nei territori, oppure se punta, nel concreto e con misure concrete, a ricostruirli”, afferma Quinci.

Il presidente richiama anche le conseguenze dei quindici anni di commissariamento delle ex Province regionali, un periodo che avrebbe progressivamente indebolito identità, strutture e capacità operative degli enti. Il ritorno della politica attraverso le elezioni di secondo grado ha riaperto il confronto pubblico e alimentato nuove aspettative, ma le difficoltà restano: risorse limitate, personale insufficiente, impossibilità di nuove assunzioni e continue emergenze da affrontare. Per Quinci, tuttavia, la risposta non può limitarsi alla gestione delle singole criticità. «Le emergenze si affrontano ed è quello che facciamo quotidianamente, ma si possono superare soltanto con la programmazione». In questa direzione si inserisce il nuovo Piano strategico che l’Amministrazione sta definendo insieme ai sindaci e agli stakeholder locali, con l’obiettivo di individuare progetti concreti e relativi canali di finanziamento.

Tra le iniziative già avviate, Quinci cita il servizio di Polizia provinciale, chiamato a svolgere attività di vigilanza e controllo anche sulla rete viaria, e un nuovo sistema di comunicazione con gli istituti scolastici per anticipare e affrontare tempestivamente eventuali problemi. Rivendica inoltre il lavoro sulle politiche giovanili. Un capitolo importante riguarda l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, pari a 21 milioni di euro, che sarà destinato, in collaborazione con il Consiglio provinciale, a specifici interventi: 10 milioni per l’edilizia scolastica, 5 milioni per la viabilità e altri 5 milioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. «Le criticità sono ben note e le verifiche sono in corso per arrivare a soluzioni concrete», assicura il presidente, precisando che gli interventi, una volta definiti e progettati, saranno comunicati tempestivamente. Infine, una presa di posizione contro quelle che definisce «interessate strumentalizzazioni» delle problematiche territoriali, dalle quali il Libero Consorzio intende prendere le distanze.