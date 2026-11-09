Basket, sorridono Alcamo e Trapani: vittorie pesanti per Golfobasket e Virtus

Domenica positiva per il basket del territorio, con due successi importanti per la Sicily by Car Golfobasket Alcamo e l’Automondo Virtus Trapani. Le alcamesi conquistano la prima vittoria stagionale in trasferta, superando Napoli per 78-75 e centrando il secondo successo consecutivo. Convincente anche la prova della Virtus, che al PalaCardella si impone su Siracusa con un netto 74-54, ritrovando la vittoria dopo lo stop della scorsa settimana.

Alcamo, colpo a Napoli: terzo posto solitario

La Sicily by Car Golfobasket Alcamo espugna il Pala Barbuto, battendo l’Unitiva Women Basketball per 78-75 nel posticipo della sesta giornata del campionato femminile di Serie A2 Credem Banca. Un successo prezioso, il primo lontano da casa in questa stagione, che arriva dopo la vittoria casalinga contro Matelica. La squadra di coach Vincenzo Ferrara sale così a quota 8 punti, conquistando il terzo posto solitario in classifica, a sole due lunghezze dalle capolista Empoli e Ragusa. Dopo un avvio favorevole alle padrone di casa, trascinate da Ovner e Botteghi, Alcamo cambia passo nel secondo quarto, piazzando un parziale di 13-2 e andando all’intervallo con sette punti di vantaggio, grazie anche alla tripla di Francesca Russo. Napoli prova a rientrare in partita nelle successive frazioni, ma le alcamesi resistono e portano a casa una vittoria fondamentale. Russo è la migliore realizzatrice con 15 punti. In evidenza anche Rosa Cupido, autrice di una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi, ed Elena Vella, che chiude con 10 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Matea Nikolic (12) e Nogaye Lo Silla (11). Per Napoli, 22 punti di Ovner e 16 di Botteghi. Soddisfatto il presidente Francesco Dixit Dominus: «Sono contento per la prima vittoria fuori casa, anche se alla fine ci siamo un po’ complicati la vita, soprattutto nel quarto quarto quando sembrava che avessimo quasi paura nel centrare questo primo importante successo in trasferta. Abbiamo ottenuto due punti fondamentali per la nostra classifica, che ci consentono di proseguire nel nostro percorso di crescita». Per la formazione alcamese si apre adesso una pausa di quindici giorni. Dopo il prossimo fine settimana senza gare, il 21 e 22 novembre la squadra osserverà il turno di riposo. Il ritorno in campo è fissato per il 29 novembre, quando al PalaTreSanti arriverà San Raffaele.

Virtus Trapani, riscatto convincente contro Siracusa

Ritrova il sorriso anche l’Automondo Virtus Trapani, che davanti al pubblico del PalaCardella supera Siracusa Basket con il punteggio di 74-54. Una prestazione convincente per i ragazzi di coach Valerio Napoli, capaci di costruire il successo soprattutto attraverso una difesa intensa ed efficace. I trapanesi prendono subito il controllo della gara, chiudendo il primo quarto avanti 17-11. Nel corso della partita arriva anche l’esordio del neoacquisto Michael Facciolà, subito protagonista sotto canestro e servito dalle iniziative di Ariel Svoboda. Il contributo di Pace, Lazzari e Quartuccio consente alla Virtus di aumentare il divario, andando al riposo lungo sul 36-26. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa consolidano il vantaggio, mostrando solidità su entrambi i lati del campo e chiudendo la terza frazione sul 54-37. Nell’ultimo quarto Siracusa tenta di cambiare l’inerzia alternando diverse soluzioni difensive, ma Trapani gestisce senza particolari difficoltà il margine accumulato fino alla sirena finale. «Questa vittoria era importante per metterci alle spalle la prestazione di domenica scorsa contro Pozzallo – ha commentato coach Valerio Napoli –. Oggi abbiamo affrontato la gara con grande intensità, soprattutto nella metà campo difensiva, ed è stato proprio questo atteggiamento a permetterci di conquistare il successo». L’allenatore ha sottolineato anche l’importanza del contributo collettivo: «Ai ragazzi continuo a ripetere che siamo un gruppo di dodici giocatori e che tutti devono sentirsi parte integrante della squadra. Ci saranno partite in cui qualcuno avrà più spazio e altre in cui ne avrà meno, ma ogni gara ha una storia diversa e può cambiare completamente gli equilibri». Un doppio risultato positivo, dunque, per il basket locale: Alcamo consolida le proprie ambizioni in Serie A2 femminile, mentre Trapani ritrova fiducia e continuità attraverso una vittoria di squadra.