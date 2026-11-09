La Marsala Volley rimonta e batte Offanengo in casa

Nella 7ª giornata del campionato di Serie A2 Fineco di volley femminile, il parquet del PalaSanCarlo regala una bella domenica di pallavolo al folto pubblico presente. Le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi superano la Trasporti Bressan Offanengo con il punteggio di 3-1 (19-25, 25-21, 26-24, 25-21), conquistando tre punti d’oro che fanno compiere al sodalizio caro al Presidente Alloro un balzo in avanti importante in classifica infiammando il pubblico lilibetano. Una sfida da batticuore, giocata sul filo dell’equilibrio tra due formazioni che non si sono risparmiate fino all’ultimo pallone, mantenendo fede alle attese della vigilia. Una prestazione di carattere straordinario che conferma la costante crescita del gruppo capitanato da Giulia Caserta. La Sigel Seap muove a grandi passi la propria classifica e regala ai suoi tifosi una giornata indimenticabile, dimostrando che questo gruppo ha tutte le carte in regola per togliersi altre grandi soddisfazioni. Unico neo di giornata il lieve infortunio alla caviglia occorso nel terzo set alla palleggiatrice Veronica Allasia per precauzione non fatta più rientrare da Coach Guadalupi.

L’avvio di gara sorride alle ospiti guidate da Coach Emanuele Aime, scaltre nello scavare un gap importante nelle battute iniziali. La Sigel Seap, spinta dal calore degli spalti, non ci sta e costruisce una veemente rimonta fino al -2 nel finale, ma Offanengo trova il colpo di coda giusto per chiudere sul 19-25. La reazione lilibetana si concretizza nel secondo parziale. Il roster lilibetano prende in mano le redini del gioco, imponendo il proprio ritmo e conducendo con un margine costante di un paio di lunghezze, fondamentale per sigillare il 25-21 che pareggia i conti. Il terzo set si trasforma in un’autentica battaglia di nervi. Un punto a punto estenuante, fatto di scambi spettacolari e difese punto su punto, trascina la contesa ai vantaggi. Nel momento di massima tensione, la lucidità e il cuore biancoazzurro fanno la differenza, permettendo a Marsala di piazzare la stoccata vincente sul 26-24. Sulle ali dell’entusiasmo e sorretta da un PalaSanCarlo trasformato in un fortino inaccessibile, la Sigel Seap domina la quarta frazione. Le lilibetane prendono il largo fin dai primi scambi, mettendo in mostra un’organizzazione di gioco perfetta contro cui le cremonesi non riescono a porre argine. Il perentorio 25-21 finale fa scorrere i titoli di coda e dà il via alla festa del popolo biancoazzurro.