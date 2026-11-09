Petrosino, nasce “Radici e Futuro”: Giovannella Licari lancia una nuova alternativa politica

A Petrosino nasce “Radici e Futuro”, un nuovo gruppo civico che punta a costruire un’alternativa politica per il paese, partendo dal coinvolgimento diretto di cittadini, famiglie, giovani, agricoltori, commercianti e lavoratori in vista delle prossime Amministrative che si terranno nel 2027. Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, non si richiama a precedenti esperienze amministrative né a partiti o correnti politiche, ma vuole prendere forma attorno a persone che hanno deciso di impegnarsi per il futuro della comunità. A presentare il gruppo è la portavoce Giovannella Licari, che lo definisce «una squadra di persone che tengono a questo paese e vogliono cambiarlo». «Non abbiamo appartenenze da difendere, abbiamo solo Petrosino da rialzare», afferma, sottolineando l’autonomia del progetto rispetto alle esperienze politiche del passato. La Licari proprio qualche settimana fa era stata intervistata dalla nostra testata.

Il nome scelto racchiude la visione del gruppo: le radici rappresentano l’identità del territorio, la sua storia, il mare, la terra e le categorie che ne costituiscono il tessuto economico e sociale; il futuro guarda invece soprattutto alle nuove generazioni e alla necessità di creare opportunità affinché i giovani possano scegliere di restare a Petrosino. Non manca una dura critica all’attuale amministrazione comunale. «Petrosino è ferma da quattro anni», sostiene Licari, secondo cui l’amministrazione, presentatasi come alternativa, avrebbe governato «in emergenza, con le tasse al massimo e senza un piano per uscire dal dissesto». Da qui la proposta di un cambio di metodo, basato su lavoro, organizzazione, competenza e programmazione. L’obiettivo dichiarato è costruire un Comune solido, credibile e trasparente, capace di pianificare gli interventi e di rappresentare efficacemente il territorio nei rapporti con le istituzioni.

“Radici e Futuro” si dichiara aperto al contributo di chiunque voglia partecipare alla costruzione di un progetto per Petrosino, senza ambizioni personali o vecchie appartenenze politiche. «Sto dalla parte di Petrosino. Petrosino si deve rialzare. Petrosino deve cambiare. E la rialziamo insieme, con Radici e Futuro», conclude Licari.