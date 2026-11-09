Domenica di calcio per le trapanesi: tutte le gare dalla D alla Promozione

Domenica di calcio per le squadre trapanesi che militano dalla serie D alla Promozione. In serie D il Trapani conquista una vittoria preziosa in trasferta, superando per 2-0 il Digiesse PraiaTortora nell’11ª giornata del campionato di Serie D, girone I. Protagonista assoluto Lamin Jallow, autore di una doppietta che regala ai granata tre punti importanti e interrompe l’imbattibilità casalinga dei calabresi. Per la formazione trapanese si tratta della quarta gara consecutiva senza sconfitte, dopo i pareggi contro Siracusa ed Enna e i precedenti risultati positivi. La squadra sale così a quota nove punti in classifica, nonostante la penalizzazione di cinque punti che continua a pesare sul percorso stagionale. Un successo che dà fiducia anche in vista dei prossimi impegni: domenica 15 novembre al Mokarta contro l’Athletic Club Palermo e il 22 novembre in trasferta contro il Milazzo. Al momento il Trapani è quint’ultima in classifica a 9 punti.

In Eccellenza il Castellammare deve cedere in casa al San Giorgio Piana per 1 a 0, di contro l’Alcamo vince in terra agrigentina contro l’Akragas per 0 a 1 con la rete in zona Cesarini di Lentini al 49′ del secondo tempo. Il San Vito Lo Capo viaggia verso la vetta della classifica grazie alla vittoria ottenuta davanti al proprio pubblico contro il Lascari-Cefalù per 4 a 1, tre reti segnate tutte nel primo tempo (Diop al 9′ e al 25′, Sinacori al 41′) e una siglata da Badji al 1′ del secondo tempo. L’unica rete del Lascari al 40′ del s. t. Il Marsala 1912 deve accontentarsi del pari a reti inviolate a Misilmeri ma con onore, considerato l’ostico campo del Don Carlo. Con il pari però a raggiungere gli azzurri a 20 punti in classifica, il Montelepre e la Sancataldese.

In Promozione il Mazara ha conquistato una vittoria in rimonta superando il Cianciana per 4-2 al termine di una gara combattuta. Gli ospiti passano in vantaggio al 12′ con Brito su calcio di rigore, ma al 29′ Iraci ristabilisce la parità con una potente punizione dai 25 metri. Nella ripresa il Cianciana torna avanti al 2′ ancora sugli sviluppi di un corner. I canarini reagiscono e al 14′ trovano il 2-2 con Perrone, di testa su assist di Monti. Al 31′ è lo stesso Monti, servito da Giardina, a firmare il sorpasso con un diagonale vincente. Il definitivo 4-2 arriva al 36′ con Perrone. La Folgore Castelvetrano ha perso 1 a 0 sul campo del Partinico, il Fulgatore pareggia 0 a 0 in casa contro Sferracavallo e grande soddisfazione per il Valderice che a Marineo vince 0 a 2 con due reti per tempo: Monteleone segna al 41′ del primo tempo, mentre Murania al 23′ della ripresa. Nonostante la sconfitta la Folgore resta in testa al Girone A del Campionato di Promozione a 19 punti.