Mazara del Vallo: nuovo colpo allo spaccio di droga, due arresti

Nei giorni scorsi, a Mazara del Vallo, i poliziotti della Questura di Trapani e del locale Commissariato, hanno arrestato un cittadino 32enne di Mazara del Vallo, ed un cittadino 37enne tunisino, anch’egli residente nel comune mazarese, per i reati di detenzione e trasporto illeciti ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in concorso tra loro. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, svolto nel territorio di Mazara del Vallo, l’uomo originario della Tunisia – regolare sul territorio nazionale e pregiudicato per delitti contro il patrimonio, reati di falso e resistenza a Pubblico Ufficiale – ed il cittadino di Mazara del Vallo – con precedenti per reati specifici in materia di stupefacenti – venivano fermati lungo l’Autostrada A29 (Palermo-Mazara del Vallo), a bordo di un veicolo, dopo essere stato notato dai poliziotti mentre procedeva con andatura incerta ed irregolare.

Il servizio effettuato consentiva di constatare le particolari cautele adottate dal conducente e dal passeggero dell’autovettura in transito, tanto da indurre gli agenti a sottoporre entrambi a perquisizione personale e veicolare d’iniziativa. L’attività di ricerca permetteva di appurare come i due uomini trasportavano a bordo della suddetta autovettura 100 grammi di crack, nonché 20 grammi di cocaina, materiale stupefacente custodito avvolto in involucri termosaldati e sottovuoto in cellophane. Tutta la droga veniva sottoposta a sequestro ed i due soggetti venivano dichiarati in stato di arresto.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato agli indagati, questi venivano sottoposti alla misura cautelare degli Arresti Domiciliari con applicazione del c.d. “braccialetto elettronico”. L’attività investigativa condotta poliziotti della Questura di Trapani, in sinergia con il Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, si inquadra nell’ambito di una strategia di contrasto alla commercializzazione illecita delle sostanze stupefacenti condotta in questa provincia, in particolare nei territori di Mazara del Vallo ed in quelli limitrofi. Si precisa che il procedimento penale si trova, tutt’ora, nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia dell’Autorità Giudiziaria di una sentenza di condanna irrevocabile.