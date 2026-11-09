Marsala, torna il Premio 91025. Verrà assegnato un riconoscimento all’istituto “De Gasperi-De Vita”

Marsala si prepara a vivere una nuova serata all’insegna delle emozioni, dell’identità e dell’orgoglio cittadino. Torna il Premio 91025, la manifestazione ideata da Filippo Peralta, che giunge quest’anno alla sua XII edizione, confermandosi un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle personalità, delle realtà e delle storie che contribuiscono a rendere grande il nome della città di Marsala.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle ore 21.30, al Teatro Comunale “E. Sollima”, che anche quest’anno farà da scenario a una serata di celebrazione delle eccellenze del territorio.

Tra i momenti più significativi di questa edizione ci sarà il riconoscimento assegnato al personale docente e ATA delI’Istituto Comprensivo “De Gasperi – De Vita”, di contrada Terrenove Bambina, di cui è dirigente scolastico Claudio Gulotta, duramente colpito dal violento tornado che ha interessato la città il 9 ottobre scorso. La furia del vento aveva scoperchiato il tetto, distrutto gli infissi e devastato le aule, rendendo la struttura scolastica inagibile. Un premio che, nelle intenzioni dei promotori, vuole andare oltre il semplice riconoscimento istituzionale, per diventare un gesto concreto di vicinanza, gratitudine e solidarietà nei confronti di quanti, ogni giorno, dedicano il proprio impegno alla formazione delle nuove generazioni. Docenti e personale ATA rappresentano, infatti, un presidio fondamentale per la comunità scolastica e per il territorio, custodi di un servizio essenziale anche nei momenti più difficili.

Anche quest’anno tornerà la sezione speciale “Marsalesi nel Mondo”, introdotta per la prima volta nell’edizione 2025. Un riconoscimento nato per celebrare quei cittadini marsalesi che, pur vivendo e lavorando lontano dalla propria terra, si sono distinti in ambito professionale, imprenditoriale, artistico e culturale, portando il nome di Marsala oltre i confini nazionali. Una categoria che rappresenta un ponte ideale tra la città e le sue comunità nel mondo, valorizzando storie di talento, determinazione e successo e rafforzando quel legame con le proprie radici che non conosce distanze geografiche.

A condurre la serata saranno, come da tradizione, Jana Cardinale e Ninny Bornice, che accompagneranno il pubblico attraverso i diversi momenti della manifestazione, tra premi, testimonianze e racconti di vita.

«Il Premio 91025 nasce dal desiderio di raccontare e valorizzare tutto ciò che di bello, importante e significativo esprime la nostra città. Ogni edizione porta con sé storie diverse, ma tutte accomunate da un grande valore umano. Quest’anno abbiamo voluto rivolgere un’attenzione particolare al personale docente e ATA del plesso “De Gasperi”, una comunità scolastica che ha subito una ferita profonda a causa del tornado. Con questo riconoscimento desideriamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro ringraziamento a chi, con dedizione e senso di responsabilità, rappresenta un punto di riferimento per i ragazzi e per le famiglie. Allo stesso tempo, siamo felici di dare nuovamente spazio ai “Marsalesi nel Mondo”, una sezione alla quale teniamo particolarmente, perché ci ricorda che si può essere ambasciatori della propria terra ovunque si vada. Il Premio 91025 è questo: celebrare le persone, le storie e i valori che ci fanno sentire orgogliosi di essere marsalesi», dichiara Filippo Peralta, ideatore e patron della manifestazione.

“Il Premio 91025, negli anni, ha dimostrato attenzione verso il territorio dando risalto a storie umane, eccellenze marsalesi esportate nel mondo, professionalità di ritorno. Ogni edizione – dice la sindaca, Andreana Patti – è una chiamata a raccolta di quanti danno lustro alla nostra città, sia in terra di Sicilia che all’estero, offrendo spunti di riflessione e ascolto. Quest’anno, segnato da un evento calamitoso che ha scosso tutta la comunità, il Premio 91025 conferma quell’attenzione alla città con un riconoscimento al personale scolastico del plesso “De Gasperi” colpito dal tornado. È un gesto di alta sensibilità che fa onore agli organizzatori e che questa Amministrazione apprezza”.

“La bellezza di Marsala e la sua identità non stanno solo nei suoi paesaggi, nella sua storia e nella sua cultura, ma nei volti e nelle storie di chi la vive ogni giorno e di chi, ovunque si trovi, la porta nel cuore perché qui è nato. Il Premio 91025 – dice Laura Doro, assessora alle Politiche culturali e agli Eventi – dà voce proprio a queste nostre eccellenze e ci aiuta a fermarci per riconoscerle e apprezzarle. Quest’anno, di fronte alla ferita del tornado, ci offre l’occasione di celebrare il personale docente e ATA del “De Gasperi – De Vita”, esempio di professionalità, cura e coraggio, e di affiancare al racconto doloroso di quei giorni una pagina di celebrazione e gratitudine”.

La XII edizione del Premio 91025, organizzata dalla Peralta Production con il patrocinio del Comune di Marsala, si prepara a essere una serata di celebrazione, riconoscenza e appartenenza, nella quale Marsala potrà ritrovarsi e riconoscersi nelle storie di chi, con il proprio lavoro, il proprio talento e il proprio impegno, contribuisce a dare valore alla comunità. Un appuntamento che rinnova la missione del Premio: dare visibilità alle eccellenze, raccontare le persone e custodire, attraverso le loro storie, l’identità e l’orgoglio di una città.