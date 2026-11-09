Piccoli, sporchi e arretrati

Le carenze della sanità pubblica sono evidenti, ma siamo sicuri che tutte le responsabilità siano soltanto delle istituzioni? Partendo da un’esperienza vissuta al pronto soccorso di Marsala, questa riflessione, lucida e provocatoria, punta il dito anche contro la nostra mancanza di educazione e di rispetto. Perché una società migliore non si costruisce soltanto pretendendo diritti, ma anche riconoscendo i propri doveri. Una lettura scomoda, che invita tutti a guardarci allo specchio.

Non è un testo piacione, anzi, probabilmente sarà antipatico. Vi avverto. Agosto. Il caldo che abbiamo attraversato lo ricordo ancora con un senso di spossatezza. Un’emergenza, una telefonata al 118, un intervento non adeguato alle circostanze, un’ambulanza da seguire. E ci ritroviamo al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala. Non era quello che speravamo, ma siamo qui, dentro gli ingranaggi della normale follia di un giorno di metà agosto. Non è un post di lamentela, scrivo subito anche questo. L’assistenza è tempestiva e adeguata alle condizioni di un paziente in codice giallo. Il personale è attento e disponibile. Il medico di turno (uno solo, e questo sicuramente non è uno standard europeo) è gentile e professionale. Un «gettonista», mi dicono. Superato lo spavento, sono abbastanza tranquilla da potermi guardare intorno e osservare lo spettacolo di varia umanità che mi circonda. C’è chi aspetta un congiunto già all’interno, con il viso preoccupato e una pazienza composta. Le ambulanze arrivano con il loro carico di sofferenza assortita, il triage smista in base alla gravità e le persone continuano ad affluire in una processione incessante. Una giovane coppia (non sembra che stiano male). Un bambino che si è fatto male giocando a pallone. Una signora truccata e in tiro, con il marito nervosissimo al seguito. Una coppia di turisti spaesati. Un tipo agitato e urlante, il classico personaggio che minaccia di rivolgersi ad amici altolocati per far finire quella «vergogna» sulle reti nazionali. E così via, incessantemente, per ore e ore.Osservare le persone che incontro mi ha sempre appassionato e lì c’è materiale davvero interessante, di ogni genere. Quello che emerge, però, è un dato che merita attenzione: molti non sembrano stare poi così male. E sono proprio questi, in proporzione diretta, quelli che protestano di più. Chiedono conto dell’attesa, sollecitano continuamente il personale, parlano ad alta voce. Passano le ore, si fa sera e poi notte. La processione continua, con il suo carico di malanni assortiti. Nessuna emergenza, grazie a Dio. Per alcune ore lascio la sala d’attesa per assistere il mio congiunto. Dentro è un altro mondo: silenzio, passi veloci, decisioni da prendere. Si fa giorno. Esco da questo microcosmo ovattato e mi ritrovo davanti a uno scenario completamente diverso. La sala d’attesa è un delirio: spazzatura ovunque, garze sporche sulle sedie, bottigliette d’acqua abbandonate. Non oso usare il bagno. Una gentile signora in divisa comincia a pulire. Vede la mia espressione stupita e mi spiega che ogni mattina è così: sporcizia e devastazione. Esco per non intralciarla (finalmente la sala è magicamente vuota: sono tutti guariti!). Quando torno, è tutto lindo e profuma di pulito. La signora non si è risparmiata. Scrivo questi appunti adesso, a distanza di mesi, sull’onda dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di un medico del pronto soccorso di Marsala, colpevole, a quanto pare, di non aver visitato tempestivamente un paziente. È evidente e notorio che esiste una gravissima carenza di organico. Leggo che la copertura è ferma appena al 19%. Una situazione che chiama in causa precise responsabilità politiche, a partire dalla necessità di chiedere la proroga delle autorizzazioni per il ricorso ai medici gettonisti. Sempre ammesso che si riesca a trovare una soluzione nell’immediato, considerato che l’Italia attraversa una pesante carenza di medici, destinata a non poter essere risolta in tempi brevi. Ma c’è un altro elemento che vorrei rimarcare con forza: la nostra atavica mancanza di educazione e di rispetto per gli altri. Arriviamo al pronto soccorso e pretendiamo di essere «serviti» subito, magari perché abbiamo fretta o un impegno per cena. Non comprendiamo che l’ordine di visita è determinato da criteri oggettivi di urgenza, che la priorità non è la nostra cena, ma la gravità delle condizioni di chi arriva. Non comprendiamo che al pronto soccorso non si va per una banale influenza. Non sappiamo nemmeno prenderci cura degli spazi pubblici, lasciando la nostra spazzatura ovunque, come se ciò che è di tutti non fosse responsabilità di nessuno. E questo è un problema serio. Riguarda la nostra educazione alla convivenza civile, il rispetto del lavoro altrui, la capacità di riconoscere i diritti degli altri prima ancora di rivendicare i nostri. Perché non basta denunciare le carenze della sanità, invocare più personale e pretendere servizi efficienti, se poi siamo incapaci di rispettare chi quei servizi li garantisce e gli spazi che tutti condividiamo.È una questione di civiltà. Ed è anche uno di quei problemi che ci fanno sentire, e soprattutto restare, piccoli, sporchi e arretrati. Oggi e nei secoli dei secoli. Antonella Milazzo