Alessandro D’Avenia al Liceo “Pascasino – Giovanni XXIII” di Marsala: incontro con gli studenti e un concorso di lettura dedicato a don Pino Puglisi

Un pomeriggio dedicato ai libri, alla cultura e al valore della lettura come strumento di crescita personale e civile. Giovedì 12 novembre, alle ore 16, lo scrittore Alessandro D’Avenia sarà a Marsala, ospite del Liceo Statale “Pascasino – Giovanni XXIII”, nell’Aula Magna del Liceo Classico di via Eliodoro Lombardi. L’autore, tra i più apprezzati della narrativa italiana contemporanea, incontrerà il pubblico per il firmacopie del suo nuovo romanzo “Dove finiscono gli anni”. Un appuntamento che si inserisce in un’iniziativa più ampia, pensata per avvicinare le giovani generazioni alla lettura e stimolare il confronto attraverso le storie e i loro protagonisti. La giornata prenderà il via alle 15.30 con la presentazione della nuova edizione di “Per un pugno di libri… al Classico”, il concorso di lettura promosso dall’istituto e destinato agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Alla presenza della dirigente scolastica Anna Maria Angileri saranno illustrate le modalità di partecipazione e le finalità del progetto.

Per favorire il coinvolgimento degli studenti, il Liceo metterà gratuitamente a disposizione di ogni scuola aderente due copie del libro scelto per la competizione, che potranno essere autografate dallo stesso D’Avenia. Al centro del concorso ci sarà “Ciò che inferno non è”, il romanzo ispirato alla figura di don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993 nel quartiere palermitano di Brancaccio. Un’opera che, attraverso la forza della narrazione, affronta temi profondi e attuali come il coraggio delle proprie scelte, la responsabilità individuale, la libertà e la capacità di opporsi alla violenza e all’indifferenza. La scelta del romanzo conferisce all’iniziativa anche un importante significato educativo: raccontare ai più giovani una testimonianza di impegno civile, mostrando come la cultura e la consapevolezza possano diventare strumenti per costruire una società migliore. La presenza di Alessandro D’Avenia rappresenterà un’occasione particolare per gli studenti, che potranno avvicinarsi non soltanto alle pagine dei suoi libri, ma anche all’autore che le ha scritte. Con questa iniziativa, il Liceo “Pascasino – Giovanni XXIII” rinnova il proprio impegno nella promozione della lettura e nel dialogo con le scuole del territorio, trasformando un concorso letterario in un percorso di formazione e condivisione. Perché leggere non significa soltanto conoscere una storia, ma anche imparare a guardare il mondo con occhi diversi.