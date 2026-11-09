Eccellenza Femminile: il Marsala vince contro il Cus Palermo e vola in vetta

La Virtus Femminile Marsala conquista una bella quanto sofferta vittoria nella terza giornata del Campionato di Eccellenza Regionale, superando per 1-0 un coriaceo e mai domo Cus Palermo sul campo dello Stadio Comunale di Petrosino. Una gara tirata, maschia e spigolosa, sbloccata soltanto al 32’ della ripresa dalla giocata decisiva della sua capitana, Cristina Termine. È stato il suo zampino a far esplodere la gioia della panchina e delle compagne, regalando alla squadra guidata da mister Andrea Romano tre punti pesantissimi che proiettano le lilibetane nel secondo gradino più alto della classifica a quota 7 punti. Un primato in solitaria che durerà almeno fino a metà novembre, in attesa del recupero di campionato del Trapani che in caso di successo potrebbe riagganciare la Virtus in vetta. La vittoria di misura contro le universitarie rappresenta un mattone fondamentale non soltanto per la classifica, ma soprattutto per la forte identità che la società continua a promuovere con coraggio e visione.

La Virtus Femminile Marsala è scesa in campo schierando un undici infarcito di giovanissime promesse del calcio femminile: ragazze nate e cresciute con la passione per il pallone tra i piedi, molte delle quali muovono i primi passi agonistici fin da piccolissime all’interno della cantera lilibetana. È la vittoria di una scelta identitaria chiara, da sempre cara all’anima e alla guida societaria di Valeria Anteri, che ha fatto della crescita tecnica e umana delle giovani del territorio la pietra angolare del sodalizio azzurro. Vedere atlete così giovani lottare su ogni pallone, soffrire nei momenti di pressione e trovare la maturità per vincere partite complicate è la testimonianza più bella di un progetto sportivo sano e proiettato al futuro