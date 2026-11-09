Marsala, ai Salesiani “Un ponte di giochi” con gli studenti dell’Itet

Lo sport e il gioco come strumenti di integrazione, accoglienza e aggregazione per i giovani del territorio. È stato questo lo spirito dell’iniziativa “Un ponte di giochi”, organizzata dall’ITET “G. Garibaldi” di Marsala in collaborazione con l’Associazione “L’Aquilone e il Melograno”, svoltasi questa mattina, venerdì 6 novembre, dalle ore 9 alle ore 12, presso i locali e gli spazi esterni dell’Oratorio Salesiano Don Bosco. L’evento, promosso dalla Dirigente Scolastica dell’ITET “Garibaldi”, Loana Giacalone, si è inserito nell’ambito delle attività dell’istituto dedicate all’inclusione socio-educativa e alla continuità scolastica. La giornata ha visto il coinvolgimento attivo degli alunni delle Scuole Secondarie di I Grado del territorio marsalese, che hanno vissuto un’intensa esperienza di condivisione a contatto con la comunità scolastica dell’ITET.

Il resoconto della giornata

Gli studenti, divisi in squadre, diretti e coadiuvati da Matteo Pellegrino, Andrea Giacona e Annamaria Lipari (volontari dell’Associazione “L’Aquilone e il Melograno”), si sono cimentati in un percorso di giochi ludico-sportivi inclusivi, progettati per favorire la cooperazione, il rispetto reciproco e lo spirito di squadra, superando ogni barriera. Accanto ai ragazzi delle scuole medie, hanno partecipato attivamente diverse classi dell’ITET. Gli studenti più grandi hanno svolto un ruolo centrale nell’accoglienza, nel tutoraggio e nel supporto organizzativo dei vari momenti di gioco, valorizzando le proprie competenze relazionali e di cittadinanza attiva.

Le dichiarazioni

“Un ponte di giochi è nata dalla volontà di creare occasioni concrete di incontro e crescita per i nostri giovani attraverso il linguaggio universale del gioco e dello sport – ha dichiarato Giacalone -. Attraverso la sinergia con l’Associazione “L’Aquilone e il Melograno” e l’Oratorio Salesiano, abbiamo voluto offrire ai ragazzi delle scuole medie un assaggio del clima inclusivo e accogliente che caratterizza il nostro Istituto, mettendoli al centro di una giornata di festa e condivisione”.