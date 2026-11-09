Marsala fa squadra: il 13 novembre il convegno promosso dalla Marsala Boxe

Al Complesso Monumentale San Pietro istituzioni, rappresentanti della giustizia e mondo sportivo si confronteranno sul valore delle regole e sulla funzione educativa dello sport

Il rispetto delle regole si impara anche in palestra, durante un allenamento, nel confronto con un avversario. Da questa esperienza quotidiana nasce un legame che riguarda tutta la comunità: quello tra sport e legalità. Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 9.30, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala, questi temi saranno al centro del terzo Convegno Sport e Legalità, promosso dalla Marsala Boxe.

L’iniziativa porta nel cuore della città una riflessione sul contributo che lo sport può offrire alla crescita delle persone e alla qualità della convivenza civile. Disciplina, responsabilità, rispetto dell’altro e capacità di riconoscere i propri limiti sono valori che attraversano l’esperienza sportiva e trovano applicazione nella vita di ogni giorno.

La Marsala Boxe, promotrice di un confronto che coinvolge la città

Con l’organizzazione del convegno, la Marsala Boxe affianca alla dimensione sportiva un’occasione di approfondimento pubblico. La terza edizione dà continuità a un percorso che mette in relazione il mondo delle associazioni con le istituzioni e con chi opera a tutela della legalità.

La boxe offre una prospettiva significativa su questi argomenti. Il confronto sul ring richiede preparazione, autocontrollo e rispetto di regole condivise. La forza si accompagna alla responsabilità; il desiderio di vincere deve misurarsi con il riconoscimento dell’avversario. Sono principi che aiutano a comprendere il valore educativo dello sport, soprattutto nel rapporto con le nuove generazioni.

Le istituzioni e le voci del convegno

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Andreana Patti, dell’assessore allo Sport Gabriele Di Pietra, dell’assessore alla Pubblica istruzione Flavio Coppola e del consigliere comunale Lele Pugliese. Una partecipazione che collega i temi del convegno alla vita amministrativa, alle politiche sportive e alla formazione.

Il confronto proseguirà con gli interventi del comandante della Polizia Municipale Giuseppe D’Alessandro, del fondatore dell’ASD Fenici Rugby Marsala Sigfrido Russo e del funzionario del Ministero della Giustizia Salvatore Inguì. Parteciperà all’incontro anche un’esponente dell’arma dei Carabinieri, tenente colonnello Marco Prosperi, A moderare l’incontro sarà Ninny Bornice.

Esperienze professionali e sportive differenti offriranno più prospettive sul rapporto tra regole, responsabilità individuale e vita collettiva. La presenza del mondo del rugby accanto a quello della boxe amplia inoltre il dialogo tra discipline che, con modalità diverse, possono trasmettere rispetto, collaborazione e senso di appartenenza.

Marsala e il valore sociale dello sport

Per Marsala, l’appuntamento rappresenta un’occasione per interrogarsi sul ruolo delle realtà sportive nella crescita della comunità. Palestre, campi e associazioni sono luoghi nei quali si costruiscono relazioni e si impara a condividere impegni, difficoltà e obiettivi. Dare attenzione alla loro funzione educativa significa riconoscere una risorsa del territorio.

Il convegno promosso dalla Marsala Boxe invita così a guardare allo sport anche attraverso ciò che può lasciare nella vita delle persone: la costanza nell’impegno, la capacità di affrontare una sconfitta, il rispetto degli altri e delle regole comuni. Valori sui quali Marsala può continuare a costruire partecipazione e opportunità di crescita.