Catania, denunciati domestica e il compagno per una truffa da 10.000 euro

CATANIA (ITALPRESS) – Sfruttava il lavoro di colf per rubare la carta bancomat dalla camera da letto della padrona di casa, effettuare prelievi e acquisti per poi riporla ogni volta al suo posto. Con l’accusa di truffa in concorso per un totale di 10.000 euro, la Polizia di Stato ha denunciato a Catania una 35enne e il compagno di 40 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’indagine è scattata quando la vittima si è vista rifiutare un prelievo allo sportello automatico. Credendo a un problema di smagnetizzazione, ha contattato l’istituto di credito scoprendo di aver esaurito il plafond mensile a causa di una lunga serie di operazioni mai effettuate né autorizzate. Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno ricostruito il modus operandi della domestica che, conoscendo la posizione della tessera e del PIN nel comò, si impossessava temporaneamente della carta. Insieme al compagno eseguiva prelievi in contanti e pagamenti in ristoranti, tabaccherie, supermercati e distributori di carburante, riposizionando poi la carta nel portafogli per non far scoprire l’ammanco. A incastrare i due sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle banche e dei negozi coinvolti. Per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

– Foto di repertorio Polizia –

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