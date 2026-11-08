Pachistano il primo astronauta straniero a bordo della stazione spaziale cinese

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un astronauta pachistano parteciperà alla missione con equipaggio Shenzhou-24 in qualità di specialista del carico utile. Lo ha annunciato ieri l’Agenzia cinese per i voli spaziali con equipaggio.
Dopo aver completato un breve volo in orbita, l’astronauta pachistano tornerà sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou-23.
La missione, che porterà il primo visitatore straniero sulla stazione spaziale cinese, segnerà il primo volo congiunto di astronauti cinesi e stranieri nella storia del programma spaziale con equipaggio del Paese.
Nel febbraio 2025, la Cina e il Pakistan hanno firmato a Islamabad un accordo di cooperazione sulla selezione e sull’addestramento degli astronauti e sulla loro partecipazione alle missioni della stazione spaziale cinese, avviando ufficialmente la selezione degli astronauti pachistani.
Dopo un rigoroso processo di selezione e valutazione in tre fasi, sono stati selezionati due astronauti di riserva pachistani. Dopo aver completato l’intero addestramento e superato la valutazione in Cina, uno dei due svolgerà la missione di volo con equipaggio, mentre l’altro fungerà da riserva.
Dopo aver completato un breve volo in orbita, l’astronauta pachistano tornerà sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou-23.
La missione, che porterà il primo visitatore straniero sulla stazione spaziale cinese, segnerà il primo volo congiunto di astronauti cinesi e stranieri nella storia del programma spaziale con equipaggio del Paese.
Nel febbraio 2025, la Cina e il Pakistan hanno firmato a Islamabad un accordo di cooperazione sulla selezione e sull’addestramento degli astronauti e sulla loro partecipazione alle missioni della stazione spaziale cinese, avviando ufficialmente la selezione degli astronauti pachistani.
Dopo un rigoroso processo di selezione e valutazione in tre fasi, sono stati selezionati due astronauti di riserva pachistani. Dopo aver completato l’intero addestramento e superato la valutazione in Cina, uno dei due svolgerà la missione di volo con equipaggio, mentre l’altro fungerà da riserva.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).