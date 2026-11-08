Genoa-Milan 1-2, a segno Cisse e Pulisic per i rossoneri

GENOVA (ITALPRESS) – Il Milan vince e si porta a -5 dalla capolista Lazio. Gli uomini di Ruben Amorim stendono 2-1 il Genoa nel match del Ferraris, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2026/2027 e riscattano la sconfitta subita in Europa League con il Ferencvaros: a segno Cisse e Pulisic.

I padroni di casa provano subito a partire con il piede sull’acceleratore, sfiorando la rete del vantaggio dopo pochi secondi con Osmajic che, da buona posizione, calcia a lato. La squadra rossonera reagisce al 6′ con una conclusione di Ramos, che però non centra lo specchio della porta. Qualche minuto più tardi Marcandalli compie un miracolo su un nuovo tentativo del portoghese. L’appuntamento con il vantaggio, però, è soltanto rimandato per il Milan, che al 13′ sblocca la gara grazie al solito Alphadjo Cisse: l’ex Catanzaro viene servito in area da Rabiot e calcia all’angolino, realizzando il suo 5° gol in campionato, l’8° stagionale. Il Genoa accusa il colpo e al 19′ regala il raddoppio agli avversari per un’incomprensione tra Vasquez e Marcandalli: ne approfitta Ramos, che appoggia per Christian Pulisic, il quale batte Bijlow da pochi metri.

La compagine rossoblù prova a reagire e alla mezz’ora va a segno con un colpo di testa di Osmajic, ma la sua rete viene immediatamente annullata per fuorigioco. Negli ultimi minuti del primo tempo gli uomini di Daniele De Rossi vanno di nuovo vicini al gol con una gran giocata di Messias per Wiafe, che però calcia troppo centralmente. Dopo 1′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 0-2. In apertura di ripresa si verifica un episodio dubbio su un fallo di Marcandalli ai danni di Rabiot, che sembrava lanciato verso la porta. Massa non estrae il rosso diretto, ma infligge soltanto un’ammonizione al difensore. Il secondo tempo è caratterizzato da tanti errori tecnici e poche occasioni da entrambe le parti che, inevitabilmente, favoriscono gli ospiti, forti del doppio vantaggio. La squadra di casa torna a calciare verso la porta avversaria al 79′, quando El Shaarawy si vede murare un tiro da Terracciano. I rossoneri, nonostante il gran gol dalla distanza di Mikael Ellertsson all’88’, riescono a difendere il 2-1 fino al triplice fischio di Massa, che sancisce la loro seconda vittoria consecutiva in campionato; si ferma a tre la serie di successi di fila dei rossoblù. In virtù di questo risultato il Milan sale a 24 punti in classifica, mentre il Genoa rimane fermo a quota 13. Il prossimo 22 novembre, dopo la sosta, i lombardi ospiteranno il Frosinone al Meazza; i liguri, dal loro canto, saranno impegnati nella trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

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