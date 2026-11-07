Incendio alla Camera di Commercio di Messina, la Procura sequestra l’intero edificio

MESSINA (ITALPRESS) – La Procura di Messina ha disposto il sequestro dell’intero palazzo della Camera di commercio, devastato dall’incendio divampato giovedì scorso e che ha distrutto il terzo e ultimo piano dell’edificio. Il provvedimento è arrivato dopo ulteriori accertamenti tecnici sulle condizioni di sicurezza e sulla stabilità della struttura.

La Procura ha aperto un’inchiesta per incendio e disastro colposi, coordinata dal procuratore capo Antonio D’Amato e affidata alla pm Roberta La Speme. Al momento non risultano indagati. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile e dalla Polizia scientifica, si concentrano anche sui lavori che sarebbero stati effettuati sul tetto nelle ore precedenti al rogo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella di interventi per riparare le infiltrazioni d’acqua provocate dalle recenti piogge, con la posa di una guaina protettiva attraverso l’utilizzo di un cannello a gas.

Gli inquirenti stanno cercando di accertare chi avesse disposto i lavori, quale impresa fosse stata incaricata e se gli interventi fossero regolarmente autorizzati. Ieri gli investigatori sono tornati nell’edificio di piazza Cavallotti per proseguire i rilievi e ascoltare alcune persone informate sui fatti. Parallelamente, la Camera di commercio sta lavorando per ripristinare i servizi destinati alle oltre 60 mila imprese della provincia.

Il presidente Ivo Blandina ha assicurato che, grazie anche ai sistemi informatici di Infocamere, l’ente conta di garantire nuovamente l’assistenza all’utenza in tempi brevi. Ancora da quantificare l’entità dei danni provocati dall’incendio.

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