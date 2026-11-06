Ucraina, Meloni “Da Costa sì al dibattito sul negoziatore Ue”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi ha risposto il Presidente del Consiglio europeo Costa, nella serata di ieri, ha inviato una lettera dicendo che avrebbe trovato lo spazio nel Consiglio europeo informale di Dublino per questa discussione. Lo ringrazio anche perchè nella lettera il presidente Costa diceva di comprendere e condividere la necessità di aprire questo dibattito. Penso che abbiamo posto una questione pragmatica sulla quale molti colleghi sono d’accordo e confidiamo che si possa trovare una soluzione”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti nel corso della sua visita a Eicma, in merito alla sua lettera di ieri al presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, nella quale chiedeva che l’Ue parli con una sola voce sull’Ucraina.

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