Scacchi 960, Marsala domina il Torneo Provinciale

È stato un podio tutto marsalese quello del Campionato Provinciale di Trapani di Scacchi 960, disputato domenica 25 ottobre nei locali dell’ASD Lilybetana Scacchi. La manifestazione, organizzata dalla Delegazione Provinciale FSI di Trapani con la direzione arbitrale dell’Arbitro FIDE Domenico Buffa, ha coinvolto 25 giocatori. A conquistare il titolo è stato il sedicenne Nicolò Licari, protagonista di una prova impeccabile: sette vittorie in altrettante partite. Secondo posto per Edoardo Fontana, appena 11 anni, con 6 punti su 7, mentre il terzo gradino del podio è andato a Dario Errera (5 punti). Oltre al podio assoluto, sono stati assegnati i premi di categoria. Per Marsala hanno vinto Giuseppe Pellegrino (Over 50), Leonardo Conticello (Under 12) e Samuele Fazio (Under 8). A Mazara del Vallo i riconoscimenti sono andati a Richard Slesarev (Under 16), Marco Signorello (Under 14), Francesco Sciacca (Under 10) ed Elenoire Foderà (categoria femminile). Il premio Over 65 è stato conquistato dal Candidato Maestro trapanese Giacomo Bertino.