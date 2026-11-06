Salute, due appuntamenti a Trapani tra Dsa e innovazione chirurgica

Trapani si prepara ad accogliere due iniziative dedicate alla salute e al benessere della comunità, tra sostegno alle famiglie e aggiornamento scientifico. Il 6 novembre l’Associazione italiana dislessia (AID) promuove un incontro per rafforzare la rete territoriale sui Disturbi specifici dell’apprendimento, mentre la città ospiterà il 60° Congresso della Società Siciliana di Chirurgia. Il primo appuntamento è in programma venerdì 6 novembre, alle 19.30, all’agriturismo Vultaggio di Guarrato. La sezione AID di Trapani invita soci, famiglie, insegnanti e cittadini interessati a conoscere l’associazione, le sue attività e i servizi riservati agli iscritti. L’incontro sarà un’occasione di ascolto e confronto per raccogliere esigenze, proposte e idee, con l’obiettivo di costruire nuove iniziative di informazione e supporto rivolte alle persone con DSA e ai loro familiari. Sarà presente il presidente della sezione trapanese, Giuseppe D’Ales. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso l’apposito modulo. Al termine sarà possibile fermarsi per una pizza, a carico dei partecipanti.

Il secondo evento si svolgerà il 12 e 13 novembre a Palazzo Ulivo, nella Cittadella della Salute, dove si terrà il 60° Congresso della Società Siciliana di Chirurgia, dal titolo “La Chirurgia Siciliana dalla tradizione all’innovazione”. Presieduto da Paolo Buffa, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, il congresso riunirà specialisti provenienti dai principali centri siciliani. Quattro le sessioni scientifiche, dedicate alla diagnostica e alla stadiazione dei tumori, alle nuove tecnologie chirurgiche, alla chirurgia oncologica e ai protocolli ERAS per il recupero del paziente dopo l’intervento. In programma anche letture magistrali su chirurgia oncologica gastrointestinale, robotica e intelligenza artificiale. La prima giornata sarà inoltre dedicata al ricordo di Lelio Brancato, storico primario della Chirurgia generale dell’ospedale trapanese. L’evento prevede crediti formativi ECM per medici e infermieri. Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito www.chirurgiasicilia.it.