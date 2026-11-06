Nuova Pallacanestro Marsala, cinque vittorie e una sola sconfitta: l’Under 17 Eccellenza cresce con il gioco di squadra

Una prestazione solida nell’ultima trasferta conferma il positivo avvio di campionato. Domenica 15 novembre la sfida interna contro l’OR.SA Barcellona chiuderà il girone di andata della prima fase

Cinque vittorie e una sola sconfitta: la Nuova Pallacanestro Marsala traccia un primo bilancio positivo del proprio cammino nel campionato Under 17 Eccellenza. Un percorso che trova conferma nel successo ottenuto nell’ultima trasferta, affrontata con concentrazione e spirito di squadra nonostante le difficoltà di un viaggio particolarmente lungo.

A caratterizzare la prestazione sono state soprattutto l’intensità difensiva e la capacità di condividere le scelte in attacco, cercando il compagno libero attraverso un passaggio in più. Una risposta significativa dopo l’approccio sbagliato nella gara contro Milazzo, maturata grazie a una settimana di allenamenti affrontata con impegno e determinazione.

«È stata una prestazione importante, una partita solida e concreta. In difesa ci siamo trasmessi energia e in attacco abbiamo sempre premiato il compagno libero», così coach Andrea Anteri al termine dell’incontro. «I ragazzi hanno lavorato duramente per riscattare l’approccio avuto contro Milazzo e gliene va dato merito. Il nostro deve essere un percorso di continua crescita, che passa anche da queste esperienze».

Il campionato propone un confronto impegnativo con formazioni fisicamente attrezzate. Milazzo e la stessa Barcellona, quest’ultima con un gruppo sotto età composto da ragazzi del 2011, rappresentano avversarie capaci di mettere alla prova i giovani marsalesi. Sfide che la squadra affronta con responsabilità e spirito di sacrificio, trasformandole in occasioni di crescita.

Ad arricchire il gruppo, quest’anno, sono arrivati tre nuovi ragazzi: Samuele Marino ed Emanuele Monreale, da Trapani, e Flavio Basiricò, da Castelvetrano. Quest’ultimo, avvicinatosi alla pallacanestro soltanto da pochi anni, ha scelto di misurarsi con questa esperienza assumendosi gli impegni e i sacrifici richiesti dalla categoria.

Il progetto guarda oltre il risultato della singola partita: il campionato di Eccellenza è un’incubatrice per accompagnare i giovani verso la prima squadra. Un percorso che negli anni ha già permesso a diversi atleti di conquistare spazio e minuti importanti e che oggi coinvolge anche il gruppo dei nati nel 2010.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle ore 16:00, quando la Nuova Pallacanestro Marsala ospiterà i pari età dell’OR.SA Barcellona, nell’incontro che chiuderà il girone di andata della prima fase.