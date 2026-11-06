Marsala: il Consiglio approva una mozione in favore del ‘diritto a restare’ dei giovani

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato all’unanimità la mozione per il contrasto alle disuguaglianze territoriali, la promozione dell’occupazione giovanile e la tutela del “Diritto a Restare“. Il documento, elaborato sulla scia della campagna “Dove Nasci Conta”, promossa dai Giovani Democratici siciliani, con il segretario regionale Marco Greco, e portato in aula dal gruppo consiliare del Partito Democratico, ha raccolto il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, superando ogni divisione tra maggioranza e minoranza. Si tratta di un risultato politico significativo, che impegna formalmente l’Amministrazione comunale a mettere al centro della propria agenda il contrasto alla marginalizzazione delle giovani generazioni e a farsi portavoce, presso l’Assemblea regionale siciliana e il Governo nazionale, della necessità di un intervento coordinato per colmare quel divario strutturale che continua a penalizzare la Sicilia.

La mozione richiama l’attenzione su una condizione particolarmente allarmante. Nel 2025, in Sicilia, la quota di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (NEET) ha raggiunto il 22,8%, a fronte del 13,3% della media nazionale e dell’11% di quella europea. Il fenomeno colpisce in misura ancora più significativa le giovani donne: l’incidenza dei NEET raggiunge infatti il 27,4% tra le ragazze. A questo quadro si aggiunge il dato relativo alla dispersione scolastica: nel 2025, la quota di giovani siciliani che hanno abbandonato precocemente gli studi si è attestata al 13,7%, il valore più alto tra le regioni italiane. Numeri che restituiscono la gravità del divario educativo e sociale e che evidenziano il rischio concreto di perpetuare condizioni di povertà, marginalità e disuguaglianza.

La segretaria del PD di Marsala Linda Licari ha dichiarato: “A nome del gruppo consiliare PD, e dei Giovani Dem, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio comunale per aver dimostrato compattezza e sensibilità su un tema fondamentale come il futuro delle nuove generazioni. L’approvazione all’unanimità dimostra che, quando si parla di lavoro, istruzione e diritto a restare nella propria terra, la politica può e deve superare gli steccati di parte, mettendo al centro l’interesse della comunità. Il luogo in cui si nasce non può continuare a determinare le opportunità e il destino dei nostri giovani. Nessuno dovrebbe essere costretto a lasciare la propria terra per costruirsi un futuro. Il voto di oggi rappresenta un importante segnale di unità, ma soprattutto un punto di partenza. Adesso è necessario che alle parole seguano impegni concreti e azioni efficaci, capaci di creare nuove opportunità di lavoro, garantire pari accesso all’istruzione e offrire alle giovani generazioni la possibilità di costruire il proprio futuro in Sicilia, senza essere costrette a partire”.