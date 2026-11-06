Incendio alla Camera di Commercio di Messina, la Procura sequestra terzo piano e parte del tetto

MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco all’interno del palazzo della Camera di Commercio di Messina, interessato dal vasto incendio divampato nella giornata di ieri. Circa venti operatori sono attualmente impegnati nelle attività di minuto spegnimento, bonifica degli ultimi focolai e messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante.

Contemporaneamente è in corso un’operazione di tutela del patrimonio artistico. I quadri custoditi all’interno dello storico edificio sono stati recuperati e trasferiti temporaneamente al Museo Regionale, per proteggerli da eventuali danni provocati dalle fiamme e dal fumo. A occuparsi personalmente del trasferimento delle opere sono stati il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, il presidente di Confesercenti, Alberto Palella, il soprintendente Luigi Giacobbe e l’ex soprintendente Orazio Micali. I dipinti sono stati caricati a bordo di un mezzo dei vigili del fuoco e trasportati al Museo Regionale di Messina, dove saranno custoditi in sicurezza.

PROCURA SEQUESTRA TERZO PIANO E PARTE TETTO

La Procura di Messina ha disposto il sequestro del terzo piano e di una parte della copertura del palazzo della Camera di Commercio, colpito ieri da un violento incendio. Spento il rogo, proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per la bonifica degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dell’edificio, che al momento resta inaccessibile. Ingenti i danni riportati dalla struttura. In corso le verifiche per stabilire le condizioni di agibilità dei diversi piani e consentire la ripresa delle attività dell’ente. Il Comune avrebbe manifestato la disponibilità a mettere a disposizione alcuni locali per garantire la continuità operativa nei prossimi giorni.

SCHIFANI “VICINANZA A COMUNITÀ IMPRENDITORIALE”

“Desidero esprimere la mia più sentita solidarietà e la mia vicinanza al presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, a tutti i dipendenti dell’ente e all’intera comunità imprenditoriale messinese per il grave incendio che ha colpito la storica sede nel palazzo di piazza Cavallotti. Un rogo che, fortunatamente, grazie anche al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, non ha causato vittime e per questo a loro va il mio sincero ringraziamento. Auspico che la Camera di Commercio, presidio fondamentale per lo sviluppo e la tutela del tessuto economico e produttivo del territorio, possa riprendere al più presto la piena operatività a servizio di cittadini e imprese”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

– Foto xr6/Italpress –

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