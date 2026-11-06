Corruzione, ai domiciliari l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao

PALERMO (ITALPRESS) – L’avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Siciliana e già consigliere giuridico del presidente Renato Schifani, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per corruzione della Procura di Palermo.
La misura cautelare, disposta dal gip, segue l’interrogatorio preventivo dell’indagato. Al centro dell’inchiesta i permessi ambientali concessi dalla commissione Cts della Regione di cui Armao è stato presidente, fino alla scorsa estate.
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