Al Cinema Golden di Marsala “Whalefall – Nella Balena” e “Dio ride”

Doppia programmazione al Cinema Golden di Marsala. Solo alle ore 16 verrà proiettato il film di Walt Disney diretto da Brian Duffield, “Whalefall – Nella Balena”. Un giovane uomo, un’immensa balena e una lotta disperata per sopravvivere. Inghiottito da un gigantesco capodoglio, Jay ha soltanto un’ora di ossigeno per cercare di salvarsi. Ma questa non è soltanto una storia di sopravvivenza: è anche un viaggio nei ricordi, nel rapporto tra un padre e un figlio. Prosegue anche la proiezione del film “Dio ride” di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando alle ore 18, 20 e 22 tranne lunedì (solo ore 18 e 20) e martedì (alle 17.30).