Women Value Company compie 10 anni, a Firenze premiate 33 Pmi del Centro Italia

ROMA (ITALPRESS) – Parte da Firenze la decima edizione del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, organizzato dal Gruppo bancario guidato da Carlo Messina in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center. L’iniziativa, riconosciuta come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario, ha valorizzato nell’ultima decade le migliori esperienze di imprenditoria femminile, protagoniste della crescita economica e sociale del Paese grazie alla capacità di innovare, creare valore e favorire l’inclusione. A sostegno di questo percorso, Intesa Sanpaolo ha confermato anche quest’anno il proprio impegno di 1 miliardo di euro riservato, dalla Divisione Banca dei Territori diretta da Stefano Barrese, agli investimenti delle imprese femminili e messo a disposizione circa 34 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine a famiglie e PMI del Paese nei primi nove mesi del 2026.Sono circa un migliaio le candidature al Premio pervenute quest’anno da tutta Italia, di queste sono quasi 90 le imprese selezionate e premiate in tre incontri – oggi a Firenze, il primo dicembre a Napoli e il 2 dicembre a Milano – oltre a due le Mele d’Oro assegnate da Fondazione Bellisario e Intesa Sanpaolo lo scorso giugno, durante la cerimonia della 38^ edizione del Premio Marisa Bellisario.In dieci anni Women Value Company Intesa Sanpaolo ha, inoltre, raccolto fino ad oggi oltre 8.500 candidature, assegnato 20 mele d’oro, premiato circa 950 PMI grazie a oltre 26 incontri di valorizzazione sul territorio. Il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo alle imprese e start up attive nella parità di genere ha raggiunto, dal 2016 al 2026, quasi 8 miliardi di euro di finanziamenti affiancando l’intervento della Banca alle iniziative di incentivazione pubblica nazionale e locale che tempo per tempo sono state previste.Nell’incontro fiorentino presso l’Innovation Center Fondazione CR Firenze si è svolta la premiazione di 33 imprese del Centro Italia, tra le quasi 90 vincitrici del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo 2026, e l’assegnazione delle menzioni speciali: Menzione per l’innovazione, istituita sotto l’egida di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ad Alessia Melasecche Germini, Socio e Amministratore Delegato META Group Srl (TR) www.meta-group.com; Menzione per il Made in Italy a Roberta Alessandri, Amministratore Unico della Tomassini Srl (FC) www.tomassinibags.com.Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “Celebriamo la decima edizione del Premio Women Value Company con la consapevolezza di rappresentare un acceleratore per le PMI che ambiscono all’eccellenza attraverso welfare al femminile, conciliazione vita e lavoro insieme a una visione in grado di definire un nuovo standard per una maggiore competitività del sistema produttivo italiano. Per questo abbiamo stanziato anche nel 2026 un ulteriore miliardo di euro a supporto delle imprese che concentrano sempre maggior attenzione all’inclusione, innovazione e imprenditorialità femminile. E’ con questo spirito che abbiamo scelto per il Centro Italia di far partire dalla Toscana il tour celebrativo della manifestazione, rendendo omaggio a centinaia di storie di donne che, con il loro talento, la loro visione e capacità di fare impresa, contribuiscono ogni giorno alla crescita del Paese”.Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, aggiunge: “Il Premio Women Value Company in collaborazione con Intesa Sanpaolo compie dieci anni. Era un progetto all’avanguardia allora ed è di cruciale rilevanza oggi che il contributo femminile alla governance e gestione aziendale ha assunto la centralità che merita. Dieci anni di straordinario successo non solo in termini numerici ma di qualità ed eccellenza delle imprese candidate. Dieci anni che ci hanno radicate ancora di più nella convinzione che la parità rappresenti un asset di crescita e innovazione vitale per l’imprenditoria italiana. In un momento tanto complesso per gli assetti economici e politici globali, questo Premio riparte da noi, dal nostro patrimonio di talenti, dalla forza e resilienza delle nostre PMI, che anno dopo anno puntano con sempre maggiore decisione sul valore del contributo femminile”.Women Value Company di Intesa Sanpaolo fa parte del più ampio Premio Marisa Bellisario dell’omonima Fondazione: ogni anno una Commissione esaminatrice, presieduta da Lella Golfo e da Gianni Letta, seleziona e assegna le Mele d’Oro a imprenditrici, manager, donne delle istituzioni, della cultura e della scienza che si sono particolarmente distinte e che con il loro impegno hanno creato valore. Le Mele d’oro Women Value Company 2026 sono state assegnate ad Antur per la categoria piccole imprese, polo di ricerca scientifica e industriale che unisce sostenibilità ambientale, benessere organizzativo e normativa europea guidando imprese, enti e amministrazioni in percorsi concreti di transizione ESG per il benessere collettivo. Per la categoria media impresa la Mela d’oro è stata riconosciuta a 3TI Progetti, società di ingegneria employee owned che sviluppa soluzioni per la mobilità sostenibile, luoghi sociali ed inclusivi per le comunità e soluzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.Le quasi 90 PMI vincitrici sono per il 26% Micro-imprese, 49% Piccole Imprese e per il 25% Medie Imprese, distribuite per il 38% nel Nord Italia, il 37% nel Centro e il 25% al Sud. L’ 80% ha avviato iniziative volte a conciliare vita professionale e vita personale dei dipendenti (smart working, asili, flessibilità, mensa, permessi, agevolazioni trasporto). Il 77% ha attivato iniziative volte ad incrementare il benessere dei dipendenti (premi, benefit, assistenza sanitaria, agevolazioni tempo libero e genitorialità). 34 PMI hanno già ottenuto, o fatto domanda per ottenere, la certificazione per la parità di genere.La decima edizione del Premio conferma che investire sulle persone e il loro benessere, sul welfare e sulla formazione genera un contesto favorevole per la crescita dell’impresa e del business: il 70% ha stimato il fatturato in aumento (YoY); ben oltre la metà (57%) sono PMI con più di venti anni di attività alle spalle; manifatturiero, servizi e commercio sono i settori più rappresentati.Oltre al miliardo di euro messo a disposizione per le imprese femminili che avviano una nuova attività o investono nel rafforzamento della propria impresa agendo sui filoni quali la digitalizzazione, l’innovazione e l’ampliamento delle competenze, Intesa Sanpaolo aggiunge supporto finanziario attraverso S-Loan Diversity, una soluzione innovativa abbinabile ad alcuni finanziamenti a medio lungo termine che premia con una riduzione di tasso gli sforzi delle imprese nella direzione della parità di genere, nello sviluppo di programmi di incremento del welfare, nell’incremento di nuove assunzioni di dipendenti donne.Ad oggi sono stati erogati oltre 190 finanziamenti per circa 500 milioni di euro. La Banca ha inoltre strutturato un’offerta per agevolare l’accesso ai benefici statali:Business Gemma è il finanziamento a medio e lungo termine dedicato alle imprese femminili e alle lavoratrici autonome, che beneficia del Fondo di Garanzia per le PMI e della sospensione fino a un anno della quota capitale delle rate; mamma@work, il finanziamento a condizioni vantaggiose per le mamme lavoratrici, anche autonome, che integra le disponibilità economiche per favorire la conciliazione tra vita professionale e impegni familiari; Welfare Hub, il servizio con cui le aziende possono incrementare il benessere personale e familiare dei propri dipendenti, grazie all’accesso a una piattaforma digitale in cui è possibile spendere il proprio “credito welfare” scegliendo tra beni e servizi nelle aree di maggiore interesse (casa e famiglia, salute e benessere, risparmio e tempo libero).

– Foto f53/Italpress –

(ITALPRESS).