Salute, a Milano accordo tra GKSD e Boston Scientific per l’innovazione

MILANO (ITALPRESS) – Il Presidente di GKSD-HHH Kamel Ghribi ha firmato quest’oggi a Milano un importante accordo con Boston Scientific, azienda globale attiva nel settore delle tecnologie medicali, le cui soluzioni mini-invasive contribuiscono alla diagnosi e al trattamento di un’ampia gamma di patologie. Le due società, spiega una nota, “condividono la convinzione che l’innovazione deve tradursi in una migliore qualità dell’assistenza sanitaria. L’integrazione tra competenze in ambito sanitario e tecnologie medicali all’avanguardia apre nuove opportunità per migliorare i trattamenti e incidere concretamente sulla vita dei pazienti”.Il Presidente Ghribi ha sottolineato che “il progresso si misura innanzitutto in termini umani. Ogni avanzamento della medicina -ha proseguito – consente di offrire ai pazienti maggiore lunghezza e qualità della vita e migliore autonomia”.

– foto ufficio stampa GKSD –

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