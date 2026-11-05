Marsala: il mondo della scuola dice addio alla professoressa Maria Tranchida

E’ venuta a mancare dopo una malattia, all’ospedale “Paolo Borsellino”, la professoressa Maria Tranchida. Nella sua carriera scolastica aveva insegnato Italiano prima alla “Mario Nuccio” e poi Lettere all’Istituto Commerciale e allo Scientifico. Viene ricordata in queste ore dai suoi ex alunni e docenti, che l’hanno definita come un’ottima insegnante e collega, una ‘pioniera’ dell’indirizzo turistico dell’Itet. La piangono i familiari, il fratello Lino Tranchida e la moglie, anche lei ex insegnante e preside, Maria Alda Restivo, nonchè i familiari tutti.