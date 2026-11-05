Marsala: arrestato 22enne, danneggia un’auto e si scaglia contro i Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, un cittadino romeno di 22 anni, sorpreso a danneggiare un’auto in sosta. I Carabinieri, allertati dalla locale Centrale Operativa, giunti nei pressi della via Sanità sorprendevano il 22enne di Castellammare del Golfo, che, in stato di agitazione psicofisica dovuto presumibilmente all’ingestione di bevande alcoliche, era intento a danneggiare gravemente un’autovettura sulla pubblica via. L’uomo, alla vista dei militari, si dava alla fuga a piedi venendo prontamente bloccato ed identificato. Oltre alla resistenza opposta durante l’identificazione, il soggetto, una volta caricato all’interno dell’auto dei Carabinieri ne danneggiava con ripetuti calci la portiera posteriore mandando in frantumi il vetro del finestrino.

Al termine degli atti di rito, a seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.