In auto con oltre 12 kg di cocaina, arrestato corriere della droga nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 12 chili di cocaina, nascosta in un’auto sottoposta a controllo a Trabia. Una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, dopo avere fermato un veicolo, ha proceduto all’identificazione del conducente, che, mostrandosi particolarmente agitato, forniva dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio.

I militari hanno così perquisito il mezzo, trovando 10 involucri, contenenti complessivamente 12,456 chili di cocaina, di cui 2 posizionati sotto il sedile anteriore destro e 8 occultati all’interno del copertone della ruota di scorta. La vendita al dettaglio della droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe assicurato introiti per oltre un milione di euro, secondo una stima degli investigatori. Il corriere, un uomo di nazionalità italiana, è stato accompagnato presso il carcere Pagliarelli di Palermo. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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